Duhovna modrost: Preizkušnje pred novo zoro

Prerokba južnoameriških Indijancev pravi, da se bo človeštvo razdelilo na tiste, ki hodijo po poti orla, in tiste, ki sledijo kondorju, pri čemer slednji predstavlja srčnost, intuicijo in žensko načelo, orel pa moško načelo in prevlado uma. Prav zdaj smo prišli do razpotja, ki so ga napovedali, s čimer se strinja tudi priljubljeni sodobni šaman Alberto Villoldo, ki pravi, da smo kolektivno v porodnem kanalu, a že na koncu transformacije, ki prinaša novega, razsvetljenega človeka.

A pred zlato dobo, ki jo napovedujejo stare civilizacije, nas čaka še nekaj preizkušenj. »Preizkušnja vode prinaša neurja, sušo, onesnaženje vode – v civiliziranem svetu namreč ni več vode, ki ne bi bila polna estrogena in hormonskih dodatkov. Več neviht se pojavlja v ZDA in Evropi, problem pa imamo tudi s svojo telesno vodo, ki nas čisti in hrani – prevroči smo, voda, ki jo pijemo, pa nas ne pohladi več.

Preizkušnja vetra prinaša orkane, onesnaženje zraka, smog, hkrati pa življenjska sila oz. kisik iz rastlin usiha. Začenja pa se še preizkušnja zemlje – ker mora ta sprostiti stres, nas bo treslo, da se prebudimo. Hkrati je zemlja, iz katere črpamo hrano, izropana hranil, ker križamo sorte za večjo sladkost, ne za večjo korist za telo. Zemlja ne podpira več življenja za ljudi. Kako naj se torej prehranimo in delimo dobrine, kajti ne pripadajo le nam, pač pa vsem bitjem,« ob tem ponuja v razmislek.