Duhovna modrost: Prehrana in avra

Ameriška energijska zdravilka in avtorica znane duhovne trilogije o energijskem zdravljenju Moč zdravilnih rok Barbara Anne Brennan poudarja, naj jemo le, ko smo lačni, a hkrati opozarja, da naše energijsko telo zelo oslabi, ko ne dobi vseh potrebnih energijskih zvrsti iz hrane oziroma teh iz različnih razlogov ni na voljo. Dlje smo lačni, bolj šibko postaja naše energijsko polje.

Dodatna težava je v tem, da oslabi na tistih mestih, kjer je že samo po sebi krhko in mu primanjkuje energije, kar pogosto vodi v ponavljanje starih poškodb. Svojim strankam s težavami s hrbtenico zato svetuje, naj imajo vedno pri sebi manjši prigrizek, na primer orehe in rozine. Po drugi strani, opozarja, pretirano hranjenje vodi v znižanje vibracij našega energijskega polja in depresijo. Avra človeka, ki se baše s hrano, je temna in sluzasta, polna strupov, izpostavlja. Tudi če ne pijemo dovolj, se lahko naše polje krči, postane krhko, pri dehidraciji celo poka. Hrana naj bo privlačna na pogled in dobro jo prežvečite, priporoča.

»Zelo pomembno je tudi, da se med jedjo ne razburjate, saj stres deluje na tretjo čakro, jo zapre in stisne, ta pa polni organe z življenjsko energijo,« dodaja.