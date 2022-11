Duhovna modrost: odvrzite laži in maske

Naše skrivnosti se lahko materializirajo kot blokade, saj se s tem izrazi tisto, kar želite skriti pred drugimi, pravi Penney Peirce, ameriška intuitivna gurujka in avtorica duhovnih knjig. Če na primer prikrivate, da ste ponavljali letnik, se lahko vaša skrivnost v življenju izrazi tako, da se morate na fakulteti bolj boriti za dobre ocene, saj ste globoko v sebi prepričani, da ste manj sposobni kot drugi.

Lahko vam pozneje celo tekmec spelje službo, ki si jo želite. Vse to ustvarja nabita energija, zbrana okoli skrivnosti, ki ohranja vzorec v vašem polju, ki se mu prilagaja vaša resničnost. In tisto, čemur se upirate, vedno vztraja.

Zato premislite in si zapišite, katero svoje vedenje povezujete z varnostjo. Katere maske nosite v družbi in kako vam koristi vsaka od njih? Kaj bi se zgodilo, če bi jih odvrgli in se obnašali odkrito? Kaj bi rekli ali storili? Katere laži – izgovore, opravičila, izogibanje – ponavljate sebi? Katere laži govorite drugim o sebi?

Katerim temam se izogibate v pogovoru? Kdaj običajno lažete in zakaj? Zamislite si, kaj bi se zgodilo, če odvržete vsako laž. Razmislite tudi, kaj si drugi mislijo o vaši poštenosti in kako lahko to izboljšate.