Duhovna modrost: od kaosa do vnovičnega osrediščenja

Guruji, duhovni učitelji in šamani pogosto pojasnjujejo, zakaj je prišlo do krize, s katero se človeštvo spopada zadnja leta. Nekateri so jo napovedali že davno in opozarjali nanjo. Že pred več kot 25 leti je tako ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce kot gostujoče pero v Vodniku po desetem spoznanju Celestinske prerokbe avtorja Jamesa Redfielda pisala o krizi in težavnem, turbulentnem času, ki ga trenutno preživljamo.

Izpostavila je vzroke za svetovne pretrese in pred več kot dvema desetletjema pojasnila, da bo posledica čiščenja kolektivnega strahu prehodno obdobje prevratov, narodnih in mednarodnih tragedij, ki bodo pritiskale na našo najglobljo ranljivost.

»Po navadi se na strah najprej odzovemo tako, da se vrnemo h konservativnim reakcijam, ki so bile uspešne v preteklosti,« navaja. »Nagonski odziv na grožnjo je nadziranje ljudi, ki jih imamo za sovražnike. Sindrom bega ali zanikanja je tudi iskanje močne očetovske figure (in glasovanje zanjo), ki prevzame skrb za nas.« Zato se bodo v času, ko bomo iskali varnost, začasno pojavljali šarlatani in diktatorji, pravi.

»Toda če se bomo zatekli k odzivu spopada, se bomo vrnili v miselnost dvojnosti, ki bo še vedno porajala ločene skupine, vladarje in žrtve,« opozarja in doda, da bo, šele ko nas bo kaos premagal, nastopilo obdobje vnovičnega osrediščenja, ko bomo spoznali, da smo vsi eno, začeli delovati na novi ravni zavesti, v novi paradigmi in ustvarjati nove oblike izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega skrbstva, prava in vlade.