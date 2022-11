Duhovna modrost: niste odgovorni za druge

Najhitrejša pot do tega, da dovolite nekomu, da spusti negativno energijo nad vas, je, da se čutite odgovorne za njegovo doživljanje, na primer če vam reče: »Oh, zaradi tebe sem tako žalostna.«

Vsakokrat, ko se čutite odgovorne za nekoga, jo namreč prevzamete nase v celoti, na svoje telo, um in duha, ki se začnejo odzivati, kot bi bil to vaš problem, ki ga morate rešiti. Ker je vse povezano, ne ločite med tem, kaj je vaše in kaj ne, zato nase prevzamete stres, pritisk in obremenitve nekoga drugega, kar je enako, kot bi zgrabili njegove nahrbtnike in jih preložili na svoja ramena. Zdaj si predstavljajte, da to počnete ves čas, z vsemi ljudmi, ki vas obdajajo.

Samo vprašanje časa je, kdaj se boste zlomili in zboleli zaradi težav, ki nimajo v resnici nobene zveze z vami. Zato premislite, koliko vaših bremen sploh ni vaših. Ne glede na to, kako radi imate nekoga, ne morete reševati njegove domače naloge. Odgovorni ste samo zase in za nikogar drugega. Še več, če prevzemate lekcije drugih, se jih oni ne bodo nikoli naučili. S tem jim jemljete izkušnje in možnost za pridobivanje modrosti. Ne vpletajte se v njihove težave, ohranite visoko vibracijo in od zunaj ponudite uvid in rešitve.