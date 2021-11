Duhovna modrost: Ne obsojajte drugih

Jay Shetty, sodobni menih, je štiri leta preživel v ašramu, preden je odložil meniško haljo in začel snemati videobloge. Zadal si je nalogo, da nam bo približal meniški način razmišljanja, s katerim lahko premagamo nezadovoljstvo, izčrpanost in nesrečnost, v začarani krog katerih smo se ujeli.

Eno od njegovih opozoril je, naj ne obsojamo drugih. »Svoboda ne pomeni, da lahko rečemo, kar koli želimo, kadar koli želimo in kakor koli želimo. Prava svoboda pomeni, da ne občutimo potrebe, da bi govorili slabe stvari,« Shetty izpostavi pogosto prezrto načelo. »Obsojanje ustvarja iluzijo, da če vidite nekaj dovolj dobro, da lahko sodite, to pomeni, da ste boljši. Toda v resnici je pozorno in preudarno opazovanje tisto, zaradi česar napredujemo,« poudarja. »Svet nas je prepričal, da obstaja omejeno število fakultet, na katere se je vredno vpisati, omejeno število dobrih služb, ki so na voljo, omejeno število ljudi, ki imajo srečo. V takem omejenem svetu obstaja omejena količina uspeha in radosti; kadar koli ju izkusijo drugi, se zmanjšajo možnosti, da ju doživite sami. Toda menihi verjamemo, da vedno obstaja možnost, da izkusite radost in srečo. Ni vam treba skrbeti, da bo kdo drug zasedel vaše mesto. V gledališču sreče nikoli ne zmanjka sedežev.« Raje na svoji zelenici posadite semena istih stvari, ki jih zavidate drugim. Če jim zavidate, da so videti dobro, se vpišite na telovadbo. »In ne pozabite – manj časa ste osredotočeni na druge, več ga imate, da se osredotočite nase.«

Ko je svojega učitelja vprašal, kako ostati spokojna in pozitivna sila v svetu s toliko negativnosti, mu je rekel: »Strupenost je povsod okoli nas. Je v našem okolju in političnem ozračju, toda izhaja iz človeških src. Če ne moremo očistiti svojega srca in drugih navdihniti, naj storijo enako, bomo sami zastrupljali svoje okolje. Toda če naše srce postane čisto, lahko prispevamo k čistosti sveta okoli sebe.«