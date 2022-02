Duhovna modrost: Ne obsojajte, bodite sočutni

»Vsako obsojanje je škodljivo,« pravi bioterapevt Marjan Ogorevc. »Obsojanje energijsko polni obsojanega in krepi njegovo delovanje. Jaz sem za to, da se ne borimo proti nečemu, kar ni dobro, ampak se borimo za nekaj, kar je dobro. Potem slabo samo odpade, saj dobro dobi več energije in se razvija. Obsojanje pa posledično generira destruktivne energije, ki pri tistem, ki obsoja, pusti posledice, včasih tudi zdravstvene. Zmrazi me, ko včasih na televiziji prikažejo starše, katerih sin je umrl v prometni nesreči, ki samo obsojajo in hrepenijo po pravni zadostitvi in maščevanju. V tem stanju živijo desetletje, s tem uničujejo svoje življenje in zastrupljajo okolje, v katerem živijo. Ko se pojavijo na televiziji, pa zastrupljajo še javnost. Trdim, da se vsakemu zgodi ravno tisto, kar potrebuje in kar je del karme ali višjih ciljev. Naključnost ne obstaja, razen če gledamo zelo ozko.

Širše gledano pa je vse del nekega načrta in narava vedno poskrbi, da se na daljši rok vse izravna in pride v ravnovesje,« pravi in dodaja: »Seveda ljudje na nizki ravni zavesti in z zaznavo s petimi čutili, z delovanjem z leve, racionalne polovice možganov tega ne zmorejo dojeti in razumeti. Oni pač obsojajo in počnejo tisto, kar zmorejo.« Sočutje je eno od najbolj vzvišenih čutenj.

»Pomeni, da čutim in vem, kako ti je. Vendar to ne pomeni, da presojam, ali je to prav ali narobe, saj ne poznam okoliščin. Zagotovo pa vem, da se vsakemu zgodi natanko tisto, kar potrebuje za duhovno rast,« zaključi.