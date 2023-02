Duhovna modrost: Ne borite se z življenjem

Držite obljube. Vsaka neizpolnjena namreč odnese nekaj vaše energije, zato ne obljubljajte stvari preveč lahkomiselno. Izogibajte se strupenim ljudem. Nekateri so pravi energijski vampirji, ki se nenehno pritožujejo in tarnajo. Obdajte se s prijetnimi pozitivnimi ljudmi. Pravočasno plačajte položnice. Naj bo vaš življenjski moto, da nikomur ničesar ne dolgujete, saj z odlaganjem plačila ustvarjate energijski zastoj.

Naučite se odpuščati. Če sovražite, trpite vi sami, saj zastrupljate svoje življenje z negativnimi čustvi. Odpustite drugim zaradi sebe, tudi če si tega ne zaslužijo. Osredotočite se na tisto, kar želite. Ko se le da, počnite stvari, v katerih uživate in vam dvigujejo energijo. Ne kopičite ničesar, ampak prenavljajte. Če želite, da življenjska energija teče, ne ustvarjajte možnosti, da zastaja. Začnite pri stanovanju in omari. Vaš dom je odraz vaše energije in življenja.

Če želite prosto pot, najprej pospravite. Sprejmite različnost. Ne izogibajte se soočenju s situacijami in ljudmi. Če vas kaj moti, to povejte in opravite s tem. Ni treba, da vas vleče nazaj in zadržuje v negativnih čustvih. Skrbite za zdravje. Posvetite čas in voljo skrbi za svoje telo, vključno s počitkom in zadostno količino spanja. Pustite, naj življenje teče. Ste del vsega in vse je del vas. Nehajte se boriti z življenjem, sprejmite ga, naj vas nosi in vodi. Na koncu ste vseeno vi tisti, ki vodi barko.