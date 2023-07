Duhovna modrost: Ne bodite več žrtev

Postanite ustvarjalno bitje, ki zavedno upravlja svoje potenciale in ga ne premetavajo zunanji dogodki. Da bi to dosegli, se moramo zavedati, da je svet okoli nas iluzija in da v njem delujemo avtomatsko. Informacije sprejemamo skozi mentalne filtre, ki jih brišejo, zameglijo in interpretirajo glede na naše spomine, navade in prepričanja.

To vpliva na naše vedenje. V konflikte z drugimi prihajamo, ker se njihova slika sveta razlikuje od naše, saj delujejo skladno s svojimi filtri, ne našimi.

Spremembe vzorcev obnašanja po drugi strani vedno spremlja odpor, saj jih doživljamo kot rušenje slike, ki smo si jo ustvarili, kar vodi v nevarnost, četudi nas nelagodje prisili v spremembo. V tej fazi čutimo jezo na proces čustvenega čiščenja, ne zavedamo se še, da je pomembno, da prevzamemo lastništvo nad svojimi čustvi.

S tem namreč izločimo zunanje vzroke za nezadovoljstvo in sprejmemo, da se skrivajo v naših notranjih programih in mentalnih filtrih. Sprejmimo odgovornost za svoje trenutno stanje in se zavedajmo, da um ves čas ustvarja okoliščine in usmerja našo pozornost v skladu z našimi prepričanji. Ustvarja dogodke, o katerih največ razmišljamo, zato modro izbirajmo, kaj si želimo.

Pozorni bodimo na vzroke in posledice dogajanja ter svoje misli in dejanja. Vsaka stvar ima pozitivno in negativno plat, odvisno od opazovalca, naša pozornost kroji okoliščine našega življenja.