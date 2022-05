Duhovna modrost: naš kompas je naše srce

Usoda in svobodna volja sta sili, ki delujeta v našem življenju, toda naš um ne more dojeti obojega hkrati, ker je naravnan le na eno ali drugo, vezan na polarnost, razume stvari črno ali belo. Seveda se rodimo z namenom in poslanstvom, saj želi naša duša doživeti nekaj, česar še ni izkusila.

Toda kljub temu je naša prihodnost odprta, zato se veliko napovedi jasnovidcev ne uresniči. Da bi zagotovo izkusil, kar si si zadal, pa se moraš povezati s svojim višjim jazom, ki pozna dušni načrt za prihodnost. Najboljši način, da preveriš, ali si na pravi poti, je, da slediš svoji sreči in radosti. Kar v življenju lepo teče in te zadovoljuje, osrečuje, je smer, ki si si jo izbral.

Ko življenje postane težko in se ti zgodijo bolezni, nesreče, slabe stvari, je to znak, da ne gremo v izbrano smer, pravijo šamani. Hkrati lahko vedno spremenimo svojo zgodbo in to, kaj želimo izkusiti na Zemlji, saj imamo prav tako svobodno voljo.

In zakaj po vesoljnih zakonih deluje oboje – svobodna volja in usoda? Duhovni učitelji pojasnjujejo, da je to podobno, kot da na primer igramo poker. Če poznamo karte drug drugega, je igra nesmiselna. Zato pozabimo načrt in mu zgolj sledimo. Naš kompas je naše srce. Če ga poslušaš, boš vedel, da je popolno vse, kar se ti dogaja, le um hoče stvari usmeriti po svoje.

Zato je najbolje iti s tokom, saj je življenje kot reka, ki je nič ne skrbi. Ocean doseže, tudi če naredi kak zavoj. Tudi mi gremo tja, kamor moramo iti, toda ko hočemo spreminjati stvari po svoje, začnemo postavljati ovire v reko.