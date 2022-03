Duhovna modrost: Kdo so energijski vampirji?

Glavni način, kako krademo energijo drugemu, je, da ga na kakršen koli način vznemirimo. Lahko gre za grožnje, napadalnost, nadvlado - tudi fizično nasilje, zapeljevanje, prilizovanje, željo po ugajanju, pritegovanje pozornosti, tarnanje …

Lahko bi rekli, da krademo energijo na jin in jang način. Prvi kradljivci so večne žrtve, ubogi ljudje, ki s prelaganjem svojih težav na druge kradejo energijo s pritegovanjem pozornosti, drugi so nasilneži in ustrahovalci, ki se jih drugi bojijo. V vsakem primeru s svojim vedenjem človeka vržejo iz ravnotežja in izsilijo energijo od njega.

Gre za to, da se ob takšni kraji prekine človekov pretok subtilne eterične energije po telesu od glave do stopal. Poseganje destabilizira vrtenje čaker (energijskih centrov), posledica pa je, da vampir zlahka potegne energijo od nas. Vznemiri naše energijsko polje in si zlahka postreže z njo.

Kraja se najpogosteje dogaja v neenakih odnosih – »starejši in modrejši« kritizira mlajšega, lahko je fizično močnejši, ima avtoriteto nad drugim … Izkušen vampir zna tudi v trenutku preskočiti iz enega načina kraje na drugega – kot da bi vedel, kaj bo žrtev najbolj spravilo s tira. Tako lahko kriči, joka, se dobrika, kritizira, nadvladuje, se neprimerno dotika, vzvišeno ignorira – vse, da doseže odziv ranljive in pogosto prijazne osebe.

Krajo lahko sprožijo tudi neverbalna dejanja – vampirji strmijo v vas, se postavljajo v izzivalne položaje, se igrajo z lasmi, celo če se vam nekdo posmehuje in vas s tem razburi, si je postregel z vašo energijo.