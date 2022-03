Duhovna modrost: kdo je sorodna duša

Zakaj mnogi v življenju ne najdejo svoje sorodne duše? Največkrat ker se že pred srečanjem z njo/njim zadovoljijo z manj, sklenejo kompromis, da ne bi ostali sami, zato do spoznanja nikoli ne pridejo. Da gre za sorodno dušo, prepoznate po tem, da se spoznata v nenavadnih okoliščinah, ki jih nista načrtovala, zgodile so se naključno.

Srečanje sorodnih duš običajno ni načrtovano in se odvije, ko nobeden od njiju ne pričakuje tega. Zdi se, da si lahko bereta misli in končujeta stavke; to se pokaže že ob prvem srečanju, nato pa samo še nadaljuje. Zdi se, da se poznata že od prej, da se poznata na ravni duše, samo spoznala se še nista. Občutek poznavanja vas lahko spremlja takoj na začetku ali šele pozneje, ko se denimo dotakneta.

Zdi se, kot da vaju je skupaj pripeljala usoda, angeli, bog, da je bilo namenjeno, da se v tem življenju spoznata, kot da bi nekdo zrežiral, da se bo to zgodilo, ker je za vaju oba izjemno pomembno. Včasih imate občutek, da preprosto veste, da je to to. Spremlja vas nerazložljiv občutek, da je to prava oseba za vas. Ne veste, zakaj, a ste prepričani, čutite na vodi.

To ne pomeni, da ni drugih znakov, toda opisani so najpogostejši. Hkrati boste kmalu ugotovili, da je odnos s sorodno dušo drugačen kot z nekom, ki to ni. To ne pomeni, da se v njem nikoli ne pojavijo težave, a partnerja jih rešujeta na povsem drugačen način. Ne borita se za svoj prav, ampak sklepata kompromise, saj si ne želita prizadeti partnerja.