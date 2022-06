Duhovna modrost: karma, usoda in branje dušnega zapisa

Dušni zapis je v človekovem polju. Z njegovim dovoljenjem lahko terapevt vstopa v polje, kjer je vse, kar je bilo in je, vse informacije, kdo smo, naša karma, poslanstvo ... Zapisov je v polju več. Razlika med jasnovidci in bralci dušnega zapisa je v tem, da imajo slednji dostop do trenutnega stanja, ne pa tudi dušnega zapisa, torej celotne karmične strukture, ki vsebuje tudi človekov dedni in osebnostni zapis …

Zlonamerni ljudje prelagajo svojo karmo na druge. FOTOGRAFIJI: Bestdesigns/Getty Images

Jasnovidci se motijo, ker je mogoče razbirati informacije na podlagi tega, kar človek trenutno misli in čuti. Dobro sicer zaznavajo misli, občutke ter jih prebirajo iz človekovega ustvarjenega energijskega polja. A gre za zapis, ustvarjen z mislimi, občutki, in predvideno usodo, ki bi jo lahko živel na Zemlji znotraj okvira matrice. Napovedovanje, kaj se mu bo zgodilo, je torej lahko tudi nekakšen urok. To pa ni isto kot usoda duše, zato je treba biti pri tem še posebno previden.

Usoda je sicer lahko nakazana, tako kot pri astrologiji, napovedovanje, da se bo nekaj zgodilo natanko na določen način, pa je zavajanje zaradi naše svobodne volje.

Usoda je namreč nekaj, kar se človeku, ki ne živi svojega življenja, dogaja avtomatično. Jasnovidec jo v energijskem polju lahko prebere – kar misliš, čutiš, je zapisano v polju kot vzorec, konstrukt. Toda to so samo površinski sloji. Da se torej predvideti, kaj se ti bo zgodilo, toda to še ne pomeni, da ti bo jasnovidec povedal pravilne informacije.

Pove namreč tisto, kar on misli sam v sebi. Usoda ljudi, ki so ustaljeni v svojih tirih in ne spremenijo ničesar v življenju, drži in matrica jim lahko pove celotno življenjsko pot. Če pa pogledamo globlje, ne moremo avtomatsko reči, da bo življenje določenega človeka natanko takšno.

Spremenimo lahko namreč vse. Če ima človek določeno karmo, jo lahko predela in se osvobodi. Težava pa je v tem, da pogosto ne nosimo samo svoje karme, ampak tudi karmo drugih, ki jo dobrim dušam nalagajo zlonamerni ljudje, ki ne plačujejo za svoja dejanja, ampak samo preložijo svoj karmični dolg. Zemeljski zakon ni pošten. Da bo vsak dobil svoje, je laž, ker zna določen odstotek ljudi manipulirati z energijo in izkorišča druge. Tega ne uravna noben univerzum.

Tako nekateri grešijo, njihovo karmo pa plačujejo npr. svojci. Slednji so zgarani, utrujeni, prvi pa sijejo od energije. Na Zemlji namreč ni pravice, saj je zgodba matrice ustvarjena z egoističnimi nameni v korist nekoga v ozadju. Poštenost pa bo vzpostavljena šele v novem svetu, ki nastaja, pojasnjujejo duhovni učitelji.