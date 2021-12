Duhovna modrost: Kar misliš, to občutiš

Izvor vsega je v umu – kajti tako kot misliš, tako občutiš. Ne moreš namreč čutiti nečesa, česar ne misliš. Um je kot krmilna plošča, kjer se vse začne in konča, pravijo guruji. Trpimo zato, ker verjamemo stvari, ki niso resnične. To pomeni, da lahko drugačen način razmišljanja vse spremeni, ključno vlogo pri tem pa ima tudi odpuščanje, kajti šele ko nekomu odpustiš, nimaš več težav z njim. Naša razmerja z drugimi vedno izvirajo iz odnosa, ki ga imamo do sebe. Ko sam predelaš neko lekcijo, se posledično spremeni odnos.

Vse je povezano. Misli delujejo kot elektrika, občutki pa so kot magnet. To pomeni, da misli sprožijo občutke, ki nato privlačijo ljudi v naše življenje. S svojim elektromagnetnim poljem oz. avro nato človeka začutiš in postaneš njegovo zrcalo. Ko imaš slab dan in se nad kom zneseš, ti pade energija in težko se je pobrati, če nisi ozaveščen. Ko delujemo z egom in smo napadalci, branilci svojega prav, nam vedno pade energija, saj nismo v sozvočju z ljubeznijo in sočutjem, ki te energijsko podpirata. Skrajno negativen, v pritoževanju, drami, ker sam nisi gotov vase ali si imel težko otroštvo, lahko zdržiš le nekaj časa, če vztrajaš, pa reagira telo.

Napornih ljudi ne maramo, ker motijo naš mir ter nas spravijo v stisko, a so naša lekcija in na koncu odkrijemo, da lahko največ pridobimo prav od njih, ker nas ženejo k delu. Lahko si do nekoga zelo prijazen, on pa intuitivno začuti, da ima s tabo karmično vez in s tabo grdo ravna. Čeprav se počutiš kot žrtev, je dejstvo, da si v dolgem obdobju inkarnacij ustvaril stvari, ki te dohitijo tako, da te človek ne prenese. Toda spet velja, da karmično sicer prideš skupaj, a se sam odločiš, kaj boš s tem naredil. Vse izhaja iz tebe. Če lahko odpustiš, si prost. Lekcija se konča, ker se je naučiš.