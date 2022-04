Duhovna modrost: kako telo predeluje žalost

Guruji in duhovni učitelji nas spodbujajo, naj sproti predelujemo svoja negativna čustva, sicer bodo ostala v našem sistemu ter povzročila energijske blokade, ki spodbujajo različne težave in obolenja.

Tako je tudi z žalostjo. Ugotovili so, da je v stanju globoke žalosti verjetnejši infarkt zaradi povečanega pritiska, pospešenega bitja srca in krvnih strdkov. Študije so pokazale, da je nevarnost infarkta na primer takoj po smrti ljubljene osebe enaindvajsetkrat višja. Sindrom zlomljenega srca je prav tako resničen, toda na srečo redko usoden, pogostejši pa je pri ženskah.

Žalost vpliva na naše žleze, spodbuja nespečnost in nemirno prebavo vsaj pol leta, saj se izloča več kortizola, stresnega hormona, kot sicer. Če ne predelamo travmatične izkušnje, kar se zgodi pri od sedmih do 10 odstotkih ljudi po obdobju globoke žalosti, to vpliva na vsakodnevno delovanje možganov še vsaj leto dni po tem. Skrb vzbujajoče je tudi, da dolgotrajna žalost krči določene predele možganov, kažejo študije, kar spremlja pomanjkanje koncentracije in izgubljanje spomina.

V stiski in krču je pravzaprav vse telo. Pogostejša so kronična vnetja, kar vpliva na razvoj raka, srčnih obolenj in diabetesa. Zato odkrijte, katera duhovna tehnika vam najbolj pomaga, ter se pravočasno rešite nevarnega čustvenega bremena.