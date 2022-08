Duhovna modrost: kako poteka energijska terapija

Težave se najprej pokažejo v naši avri, šele potem dozorijo v konkreten dogodek, pravijo guruji. Zdravilci nam tako pomagajo videti naše življenje od zunaj in ozavestiti, zakaj se nam nekaj dogaja. Vse pa je zapisano na energijski ravni kot predstopnja dogodka oziroma sled iz preteklih življenj. Z dotikom lahko zdravilec vzpostavi energijski pretok, počisti blokade, človekovo polje odpre in uravnovesi.

Angeli in duhovni vodniki pomagajo zdravilcu med terapijo. FOTO: Nikkizalewski/Getty Images

Ko potlačujemo čustva, zatrto vedno izbruhne nekje drugje, zato jih je treba izražati, ne pa jih tlačiti. Ko jih ne občutiš, ampak zablokiraš, nastane problem. Glavno je, da ohranjamo stanje pretočnosti in čustva ozaveščamo, poudarjajo zdravilci. Bolj je človek osrediščen v svojem bistvu, bolj je kot mirna voda na dnu oceana. Če gre preveč iz svojega centra, pa ga lahko valovi na površini zlahka odnesejo.

Čas in prostor na nivoju duše ne obstajata. Preden se inkarniraš, si naredi duša načrt, ki mu rečemo usoda, a lahko ga spreminjaš, če si se pripravljen nenehno preobražati, rasti in si zavesten. Vsak od nas ima za sabo ogromno življenj. Vsak nosi v sebi tako svoja pretekla življenja kot že pridobljene izkušnje …

Pretekla življenja so shranjena na 4. ravni avre. Terapevt lahko vidi, kje smo bili, kaj smo počeli, s kom smo bili povezani, travme, tudi časovne zanke. Če ima človek zdaj fizično težavo, naletiš na četrti ravni avre na dogodek, ki jo je povzročil. Gre za spomin, ki nam pomaga razrešiti zadevo.

Včasih se terapiji pridružijo duhovna bitja, tudi pokojniki, če je kaj povezano z njim, duša lahko pride na seanso s sporočilom. Duhovni vodniki sodelujejo pri zdravljenju, na 5. ravni avre, kjer potekajo t. i. duhovne operacije, lahko delajo skozi zdravilca in ga usmerjajo.

Učinki terapije trajajo različno dolgo. Človeka zdravilec uravnoteži, da stvari ozavesti, vzpostavi energijski pretok, pokaže mu, kje je problem. Potem je vse odvisno od tega, kaj bo naredil s tem, ko pride v isto situacijo, ki je sprožila njegove težave pred zdravljenjem. Če je človekov namen za spremembo močen, se lahko stvari odvijajo zelo hitro.

Ko imaš razum, voljo, čustva v ravnovesju, se stvari hkrati dogajajo brez truda, saj si v toku, zdi se, da se ti vse dogaja samo od sebe, počutiš se lahkotnega, odprtega. Tudi če si denimo jezen, v trdi energiji, lahko to spremeniš. Negativno čustvo lahko začutiš in raztopiš, da najdeš pod njim nekaj mehkejšega in bolj pristnega. Sledi spoznanje, kje tiči vzrok za jezo, in prideš v ravnovesje. Potem greš v akcijo in veš, da je to prava stvar, ker se na vse dogodke po novem odzivaš iz stanja ravnovesja.