Duhovna modrost: Izvor energijskih blokad

Energijska blokada v naši avri nastane, ko na primer doživimo nekaj strašnega. Lahko gre za preprosto nesrečo, ni nujno, da nam kdo želi škoditi. Barbara A. Brennan, znana ameriška energijska terapevtka in avtorica več duhovnih knjig, tudi znanega prvega dela trilogije Moč zdravilnih rok, navaja kot primer zgodbo petletnega otroka, ki potegne z mize prt, z njim vred pa tudi mamin najboljši porcelan.

Malček joka, mati pa v trenutku šoka, jeze in vznemirjenosti zavpije nanj, naj utihne. Čeprav mama s tem ne misli nič slabega, le v tistem hipu ne nadzoruje svojih odzivov, s tem izgine otrokova predstava ljubeče mame in postane zmeden in prestrašen. Od tega trenutka dalje bo otrok živčen in previden vsakokrat, ko bo želel izražati svoja čustva z jokom. Ko se mu bo zgodil naslednji podoben dogodek, bo pretekli blokadi dodal še več energije.

»Otroštvo vsakega od nas je polno težavnih, ponavljajočih se negativnih izkušenj, ki povzročajo energijske blokade že od našega bivanja v maternici dalje. Bolj je izkušnja za nas boleča in pogosta, močnejša blokada nastane. Ker ima vsaka družina svojo ponavljajočo se družinsko dinamiko, bo otrok v svojem polju ustvaril blokade, ki se bodo ujemale z njo,« še pravi terapevtka.