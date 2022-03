Duhovna modrost: dvig vibracije in rojstni načrt

Rodimo se z načrtom, tudi z drugimi dušami smo dogovorjeni, kje in kdaj se bomo srečali in si pomagali, vendar imamo kljub temu svobodno voljo in lahko veliko spremenimo, gremo po drugi poti, kot smo si jo zastavili. Le naše glavne naloge so vnaprej določene in se morajo zgoditi, saj tako mora biti.

Obstaja mnogo poti, človekova svobodna volja pa je, po kateri bo šel. Notranji občutek nam pove, kaj je prav za nas, in vedno dobimo znak, da smo ali nismo na pravi poti. In četudi naredimo napako, se bodo, če smo v višji frekvenci, stvari zgodile v blažji obliki. Ko se dvignemo, se namreč vse spremeni.

Če se želimo srečati s sorodno dušo, s katero smo se pred rojstvom dogovorili, da se bomo z njo srečali na zemlji, si lahko pomagamo z meditacijo za njen priklic. Vsako noč poglejte proti zahodu, vzhodu, severu in jugu, pri tem pa na glas izgovorite prošnjo na vsako stran neba. »Obračam se k zahodu, da ponese moj glas k pravi ljubezni, da vstopi v moje življenje, tukaj!«

Nadaljujte v vsako stan, nato poglejte navzgor v nebo in za tem proti tlom k svojim stopalom z besedami: »Moja prava ljubezen, pridi sem!« Ob tem se poskusite čim bolj osredotočiti na svojo željo po ljubezni.