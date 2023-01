Duhovna modrost: Delo na sebi se ne konča

Ko stopiš na duhovno pot in se odpreš energijam, ni več vrnitve, razen če se želiš vkopati in si trmast, a to ne more dolgo trajati, ker te energije vlečejo naprej. Zavedati se moraš, da se nam energija okrepi in razširi po vsakem energijskem zdravljenju ali ko doživimo razodetje. Bolj se nam razširi energijsko polje, bolj občutljivi postajamo za energije, to pa zahteva več odgovornosti in večje zavedanje. Ko vstopimo v prostor, moramo biti pozorni, da ne prevzemamo stvari od drugih, kar se nam na začetku lahko redno dogaja. Zato je pomembno usmerjati energijo, ne pa hoditi okrog in pobirati nase težave drugih. Ko gremo v višje frekvence in se tega zavedamo, je naše zavedanje tisto, ki nas ohranja tam, naš um, saj prav um ustvari realnost, ki jo doživljamo.

Če hočemo kaj spremeniti, moramo začeti pri sebi, delati na svojih prepričanjih, vsako negativno prepričanje spremeniti v pozitivno. Vse, kar si mislimo o sebi ali so nam rekli drugi, lahko ozdravimo. Sami lahko na novo napišemo svoje življenjske izkušnje, v katerih življenje enačimo z ljubeznijo.