Duhovna modrost: čustvene rane

Tudi še tako dobronamernim staršem včasih spodrsne pri zadovoljevanju otrokovih čustvenih potreb. Čustvene rane največkrat nimajo nobene zveze s starševsko ljubeznijo, pogosto so posledica nezaceljenih ran staršev, npr. ločitve, finančnih težav, odvisnosti, depresije.

Čeprav so kritika, izražanje sodb in primerjanje s sorojenci ali drugimi otroki najpogostejši vzrok za otrokovo rano in nastanejo zaradi nevednosti, jo lahko povzroči tudi prevelika zaščitniškost ali prevelik nadzor – otrok lahko čuti, da se ga ne spoštuje, in razvije prepričanje, da ni vreden spoštovanja, meni, da ni vreden zaupanja, ko starši rečejo, da se otroke gleda, ne pa posluša, da ni pomemben …

Sčasoma se otrokova čustvena rana poglablja, v odraslosti pa dozori v težave v odnosih, finančne skrbi, službene ovire, zdravstvene nevšečnosti.

Veliko odraslih se ščiti pred starševsko kritiko in manipulacijo z energijsko blokado okoli sebe. Toda kljub obrambni funkciji jeze in krivde jih še vedno ne ščiti pred čustveno bolečino (dokler ni razrešena), saj zid pravzaprav zadržuje bolečino znotraj in preprečuje zdravljenje.

Ne glede na starost se vsakokrat, ko staršem ne uspe zadovoljiti vaše primarne čustvene potrebe, pojavita razočaranje in občutek nevrednosti, ki vodita v nemoč.

Vsaka čustvena rana, zamera, bolečina je zadržana energija, ki lahko preraste v jezo in maščevalnost, poleg tega pa nam jemlje našo življenjsko moč. Desetletja zamer in trme vam lahko skrajšajo življenje, ne da se bi tega sploh zavedali.

Dokler ne prevzamete odgovornosti za svoje življenje, dajete drugim moč, da vas prizadenejo. Edini način, da preprečite čustveno škodo, je, da opustite krivdo in prevzamete polno odgovornost za vsako čustvo, ki ga občutite, hkrati pa ozavestite usedline iz otroštva. Odkriti morate rano za vsakim čustvom, saj boste samo tako vedeli, kako jo lahko zacelite.