Duhovna modrost: bodite prožni in odprti

Drugih ne moreš spremeniti, spremeniš lahko le sebe. Toda v trenutku, ko se spremeniš, se spremenijo tudi drugi, pravijo duhovni učitelji. Stvari se začnejo dogajati, ko spustiš svoj notranji občutek in prepričanje, da nečesa ne moreš, da se stvari ne bodo spremenile, da si žrtev zunanjih situacij, na kar te um ves čas opominja, s čimer ostajaš v začaranem krogu.

Ko spustiš, pa se vse spremeni. Kar zasleduješ, vztraja, kar sprejmeš, pa izgine. Če se na primer ne odzoveš na provokacijo nekoga iz okolice, nima ta nobene moči nad tabo. Če pa se z nekom pregovarjaš, mu želiš ustreči in sklepaš kompromise v njegovo korist in prek sebe, mu s tem daješ moč in ne nadzoruješ situacije. Ko razmišljaš o kateri koli težavi in se ji upiraš, zadevo še poslabšuješ in krepiš.

Vse, čemur se upiraš, čemur posvečaš pozornost, namreč raste, ko spustiš in se osvobodiš bremena situacije, pa se zagotovo reši avtomatsko, saj je vse zunanje dogajanje le odraz tebe in tvojega notranjega stanja. Zato ne ignorirajte težav, a ne bodite navezani na izid situacije. Razumite, da bo prav, kar koli se bo zgodilo. Prepustite se večjemu načrtu.

Ko ste v stiski, lahko z duhovno tehniko hitro spremenite svoja čustva. Preprosto izberite dogodek, ki vas je res osrečil, in vsakič, ko se znajdete v neprijetni situaciji, v mislih preklopite nazaj v ta trenutek. Prizor zadržite v mislih in opazujte, kako se napetost takoj sprosti.

Če ne želite, da situacija vztraja, ne pozabite, da se morate odklopiti od rezultata, in zgodilo se bo, kar je najboljše za vas. Včasih to sicer ni tisto, kar si želite, a ko sprostite napetost in se nehate vmešavati v življenjski tok, vse pade na pravo mesto in izkušnja vas lahko nekaj nauči.