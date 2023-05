Drži se jih sloves največjih »prevarantov«: astrološki znaki, ki vas bodo ovili okrog malega prsta

Njihova najboljša veščina je, da dobijo, kar hočejo. Z manipulacijo vas zlahka pripravijo do tega, da se jim zaupate, ob prvi priložnosti pa bodo pridobljene podatke uporabili proti vam. Horoskop namreč opozarja na astrološka znamenja, ki jim nikakor ne zaupajte, saj se jih drži sloves največjih »prevarantov«.

Dvojčka

Dvojčki so znani po razcepljeni naravi. So mojstri pretvarjanja in se znajo prilagoditi različnim situacijam. Njihove komunikacijske sposobnosti so neverjetne, zato včasih uporabijo svojo moč govora, da bi zasukali resnico. Če se znajdete v njihovi družbi bodite previdni in vedno preverite njihove namere.

Tehnica

Čeprav si običajno prizadevajo ohraniti ravnovesje in mir, so lahko včasih zelo zvite. Njihova nagnjenost k izogibanju konfliktom in neodločnosti jih lahko privede do nepoštenih dejanj. Tehtnice se včasih izogibajo soočanju z resnico in se lahko iz neprijetnih situacij poskušajo rešiti z zvitimi metodami. Bodite previdni, če se znajdete v situaciji, ko skuša tehtnica manipulirati z vami.

Ribe

Čeprav so Ribe znane po svoji občutljivosti in sočutju, lahko včasih skrivajo svoje prave namene. Beg pred realnostjo jih pripelje do prevare. Včasih bodo Ribe uporabile svojo sočutno naravo, da bi pridobile zaupanje drugih ljudi in nato to situacijo uporabile v svojo korist. Bodite previdni, če boste dobili vtis, da se vas vrtijo »okoli malega prsta«.