Dom in družina: četrta hiša kaže, kako otrok doživlja enega od staršev

Četrta hiša horoskopa je povezana z domom in družino, otroštvom, kaže enega od staršev, običajno mamo. Prav tako ta hiša kaže naš dom. Ko jo prehaja tranzitni planet, bo v središču pozornosti prenavljanje, selitev ali kaj drugega. Povezana je s preteklostjo, karmo, kaže, kako se rodimo in umremo.

Če je v njej Sonce, je domače življenje ključno v življenju. Potrebujete stabilen dom in občutek družinske pripadnosti. Radi vabite domov obiske, uživate, če je vaše bivališče središče dogajanja. Zanimajo vas vaše korenine, raziskali ste družinski rodovnik. Kljub temu si z leti želite zapustiti družino in zaživeti v svojem domu. Lahko kupite zemljo ali posest.

Luna v 4. hiši kaže nenehno spreminjanje bivališča. Lahko so bile v otroštvu pogoste selitve, ste prenavljali dom ali so vas obiskovali drugi družinski člani. Za kar koli je šlo, posledično se verjetno ne počutite varnih v svojem domu. Odrasli ste se naučili uravnavati spremembe doma ali ste še vedno negotovi. Lahko živite ob vodi, to bi vas pomirilo.

Z Merkurjem v 4. hiši doma izmenjujete ideje in informacije z drugimi družinskimi člani. Prilagodljivi ste pri urejanju doma, lahko ste v otroštvu živeli na več mestih. Veliko ste se naučili iz domačega okolja.

Z Venero v 4. hiši doma vlada harmonija, radi imate lep dom. Čutite čustveno vez s starši in krajem, kjer ste odraščali. Prijetne spomine imate na otroštvo.

Četrta hiša kaže, kako otrok doživlja enega od staršev, največkrat mamo. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Z Marsom v 4. hiši iščete akcijo doma. Težko ste pri miru, tudi če si drugi želijo počitka, vi hočete, da se stvari premaknejo. Ni izključeno, da ste se doma kot otrok soočali z agresijo. Radi razgreto razpravljate z družino.

Z Jupitrom v 4. hiši vas doma čaka sreča. Imeli ste ljubeče starše in odraščali v lepem, urejenem domu, polnem priložnosti. Pomembno vam je, da je vaša družina dobro.

Saturn v tej hiši kaže, da je družinsko življenje za vas ključno, a lahko imate težave z družinsko harmonijo in varnostjo, z domom. Rešite jih tako, da se preselite drugam ali v drugo državo. Odnos z enim ali obema od staršev je lahko težaven.

Uran kaže, da potrebujete nenehne spremembe v čustvenem in družinskem življenju. Potrebujete svobodo, lahko se soočate z nepričakovanimi spremembami v domačem okolju – popravila in prenova. Težko najdete varen in stabilen dom. Pretrgali ste vezi s preteklostjo in nimate potrebe, da bi pognali korenine.

Z Neptunom v 4. hiši se prav tako težko ustalite. V družinski zgodovini so nejasnosti, lahko imate težaven odnos z enim od staršev. Morda ste živeli z alkoholikom. Poskusite živeti blizu vode.

Pluton kaže nenehne bitke za premoč z družino, predvsem z očetom.