Dogodki ob tranzitih hitrih planetov

Ugodni Venerini tranziti so primerni za obisk frizerja. Foto: frantic00/Getty images

Če Luna prehaja prvo hišo, znamenje, v katerem smo rojeni, ali stelij planetov, boste njen vpliv čutili. Če je naša rojstna Luna npr. v trigonu z Venero, nam bo dober Lunin tranzitni aspekt na Venero prinesel primeren čas za obisk frizerja, kosilo z ženskimi prijateljicami ali manjši nastop v javnosti. Če pa imate Luno natalno v težkem aspektu s Saturnom, ste lahko ob Luninih tranzitnih aspektih na Saturn nekaj ur žalostni.Sonce vlada egu in volji. Sončevi tranziti lahko tako pogosto sprožajo težke tranzite in progresije, če jih ne, pa velja sledeče. Na dan, ko tranzitno Sonce aspektira Venero ali Jupiter, smo pozitivni, optimistični in privlačni. Ko tranzitno Sonce aspektira Mars, imamo več energije, ko se z njim poveže Saturn, smo bolj resni in avtoritativni. Aspekt na Uran je magneten, na Neptun kreativen, na Pluton pa intenziven.Merkur je planet komunikacije. Za pisatelja ali govorca je tako lahko ugoden Merkurjev tranzit zelo koristen. Določi lahko dneve, ko boste bolj plodoviti kot pisatelj, boste prejeli pomembno novico ali pismo. Ob Merkurjevem tranzitu na Saturn se boste laže zbrali, pri povezavi Merkurja z Jupitrom lahko pretiravate, kombinacija Merkur-Uran prinaša uvide. Merkur-Neptun lahko navdihuje pisanje, Merkur in Pluton ali Merkur in Mars pa sta lahko povezana z izbruhi jeze.Venera je planet lepote in ljubezni. Ob dobrih Venerinih tranzitih se čutimo ljubljene, čustveno varne in privlačne. To so dnevi, ko imate čudovito pričesko, najdete lepe reči ob nakupovanju in vam je druženje v užitek. Venerin tranzit na Mars je izvrsten za seksualno ujemanje s partnerjem, v slabem aspektu na Jupiter pa prinaša pretiravanje. Venera v tranzitu na Saturn lahko definira ljubezen in z Uranom prinaša nenadno ljubezensko izkušnjo ali nenavaden dogodek. Če začnete novo razmerje z Venero na Uranu ali z Uranom na Veneri, se lahko konča tako hitro, kot se je začelo. Venera z Neptunom predstavlja brezpogojno ljubezen in izredno kreativnost. Ko se Venera poveže s Plutonom, se pojavi globoka potreba po dajanju in prejemanju ljubezni in lahko ste obsedeni in intenzivni do ljubezni in ljubljene osebe.Mars vlada naši energiji. Ko Mars prehaja ascendent, se izrazito čuti njegovo energijo in običajno sledi tudi dogodek. Takrat se nam lahko tudi kaj manjšega zgodi na fizični ravni, npr. glavobol, si zlomite zob, se nekam udarite … Mars vam torej lahko prinese manjšo poškodbo. Če to podpirajo tudi progresije in drugi aspekti, pa lahko naznanja operacijo.