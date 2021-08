Dogaja se velika preobrazba

Dolores Cannon je bila ameriška regresoterapevtka, ki je štiri desetletja s posebno tehniko hipnoterapije popeljala v pretekla življenja na tisoče ljudi. Napisala je 17 knjig o zgodovini in usodi sveta, preteklih življenjih, nezemljanih, življenju na drugih planetih, energijskem zdravljenju, Nostradamusu, Jezusu. Dolga leta je opozarjala, da se na Zemlji prav zdaj dogajata velika preobrazba in pomemben dvig zavesti. Prehajamo v novo frekvenco, novo dimenzijo, kar je imenovala nova Zemlja, ki bo čudovita in polna ljubezni. Odmikamo se od negativnosti in okostenelih vzorcev, prepričanj in negativnosti stare Zemlje.



Na tisoče ljudi v regresiji ji je povedalo enako – da se na Zemlji zdaj uteleša veliko duš z višjo vibracijo iz drugih dimenzij in planetov, da bi Zemlji pomagali pri transformaciji. Tu so, da bi pomagale, saj kot čiste duše niso ujete v karmični krog, zato se lahko posvetijo samo čiščenju energije Zemlje, dviganju njene vibracije in preprečevanju njenega uničenja.



Zemlja namreč doživlja največjo preobrazbo v svoji zgodovini, saj celoten planet prehaja v višjo vibracijsko dimenzijo. V preteklosti se je enako zgodilo npr. Majem, toda nikoli prej se še ni dvignila vibracija celotnega planeta hkrati. Ta prehod je nujen, sicer grozi uničenje, ker smo planet tako onesnažili z nizkimi vibracijami, da je na kocki njegovo preživetje. Toda če bi se Zemlja razletela – kot je v preteklosti že grozilo ob eksperimentiranju z atomsko bombo, kar so inteligentna nezemeljska bitja opazovala s silno zaskrbljenostjo, a se niso smela vmešavati, ker imamo svobodno voljo –, bi to katastrofalno vplivalo na celotno vesolje. Zato si inteligentna višje razvita bitja še kako prizadevajo preprečiti črni scenarij.



Civilizacije so bile tako uničene že v preteklosti, npr. Atlantida – »uničenje je grozilo vsakokrat, ko so ljudje začeli uporabljati energijo na napačen način in je niso znali več nadzorovati. Vse na planetu se je nato 'resetiralo' in prešlo nazaj v primitivno fazo,« je povedala Cannonova v enem od intervjujev. Tako naj bi na Atlantidi eksperimentirali s temno snovjo, iste duše, ki se zdaj v laboratorijih »igrajo« z antimaterijo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: