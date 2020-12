Dobro se je zbuditi, izstopiti iz sanj in narediti čarobni dan, tudi za tiste okoli nas

Napoved za 20. december. FOTO: Lenka Stanić

Luna je v znamenju Rib, nekoliko bolj smo občutljivi, bolj smo empatični, preveč čustveno se odzivamo na majhne stvari. V kvadratu je z Venero, zato so pričakovanja drugih odveč, zakaj mi ne bi dali ali naredili česa več. In včeraj z vstopom Jupitra v Vodnarja in Saturna, ki je tu že nekaj dni, še ne pomeni, da se je svet spremenil sam od sebe, da zdaj gre pa vse samo od sebe. Biti moramo bolj odprti in čim prej sprejeti vse spremembe, kakršne koli že bodo, saj na ta način odpiramo pot nečemu, kar je naprednejše in boljše.Luna bo naredila konjunkcijo z Neptunom, ne glede na to, ali smo vodnik za nekatera spoznanja in subtilne energije ali pa smo ravno padli v še večje prevare, laži, iluzije in prevare. In do sebe, kajti pričakovanje, da bi nam nekdo lahko naredil še bolj čaroben dan, nas lahko potegne v situacijo, ko se še bolj smilimo sebi in se utopimo v zdravilih ali v tem, kar je pri roki, četudi bi šlo za kozarec. Zato se je dobro zbuditi, izstopiti iz teh sanj in si narediti čaroben dan ne samo zase, ampak tudi za tiste okoli nas.Danes je tudi zadnji dan, ko sta Sonce in Merkur na zadnji stopnji znamenja Strelca. Naš razum je bil brez kakršne koli koristi v praktičnem smislu, saj nam ne daje pravega fokusa gibanja misli. Morda pa je pametneje od vsega, ker se z vso svojo prilagodljivostjo, optimističnim duhom in vso svojo modrostjo poskušajo pripraviti na resnejšo in strožjo varianto in vstopiti v znamenje kozoroga.A ne glede na to, kako je bilo videti tisto ozračje, zavito v meglo, dvoumnost in dvoumnost, zelo globoko v nas so energije v napeti situaciji, ki jih bomo nezavedno zelo težko nadzorovali. Mars v znamenju Ovna in Pluton v znamenju Kozoroga se počasi pripravljata na velik kvadrat, kar je mogoče začutiti že dan prej, zato je najbolje, da se zavestno zbudimo in ozavestimo vso tisto negativno in eksplozivno energijo.