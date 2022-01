Dobro poglejte svoje dlani: če opazite to, so vam v življenju usojene velike stvari

Če ste na svoji dlani opazili jasno začrtano črko M (kombinacija črt življenja, usode in srca), se lahko štejete za edinstvene. To je prava redkost, znamenje v obliki črke M pa naj bi imeli le trije odstotki svetovnega prebivalstva. Kot so trdili stari hindujci, je črka M blagoslov, znak, da so tisti, ki jo imajo, uspešni, saj slovijo po močni samodisciplini in motivaciji. Ljudje s to črko na dlani zlahka zaslužijo denar in imajo v življenju priložnost pridobiti veliko bogastvo in imeti uspešno kariero. Zanje je značilna tudi velika samozavest. Najpogosteje jih privlači novinarstvo, pisanje in izobraževanje, zato bodo v teh sferah najuspešnejši.

Črka M na dlani simbolizira tudi sposobne voditelje, srečo skozi vse življenje, veliko blaginjo in odlično intuicijo. Strokovnjaki s tega področja trdijo, da ljudje, ki imajo na dlani črko M, nezmotljivo razkrivajo laži in vedo, kdaj jim ljudje lažejo, pri ženskah pa je ta lastnost še izrazitejša, piše stil.kurir.rs.

Črka M na dlani. FOTO: Maximkostenko, Getty Images

Vidite črko X?

Tudi črka X je prava redkost, in če jo imate na obeh dlaneh, imate izjemno dinamično osebnost. To so ljudje z lastnostmi, ki jih potiskajo k vrhu. Ne glede na to, katero pot bodo ubrali v življenju, bodo uspešni. Imate močno osebnost, vodstvene preference, in tudi ko vas več ne bo, se vas bodo ljudje še dolgo spominjali.