Dobrin je dovolj za vse: naravnajmo se na tisto, kar si želimo imeti

Vse, kar si želite, lahko brez truda privabite v svoje življenje, če razumete in znate uporabljati zakon privlačnosti, pravijo duhovni učitelji. Živimo sicer v svetu, ki je osredotočen na pomanjkanje, strah pred lakoto, draginjo, paniko, kopičenje dobrin, boj za prevlado in obstanek najmočnejšega in napornega prizadevanja za doseganje rezultatov. Toda v vesolju je v resnici dovolj vsega za vse nas! Ni se nam treba boriti za kar koli! Vesolje namreč ne pozna pomanjkanja. Dovolj je hrane, denarja, energije, veselja, ljubezni in podpore … Če si želite ljubezni, se torej osredotočite nanjo. Bodite ljubezen, ki jo želite pritegniti v svoje življenje, svetujejo. Delite jo z ljudmi, ki vas obdajajo, in bodite hvaležni za vse, kar imate. Hvaležnost namreč nosi v sebi frekvenco obilja, ki bo nemudoma pritegnila še več tistega, za kar ste hvaležni.

Če si želite več denarja, se osredotočite na materialno oblije. Predstavljajte si, kako denar priteka na vaš bančni račun. Sami sebi v mislih napišite ček ali si izstavite račun z vsoto, ki jo želite prejeti do konca leta. Postavite ga na vidno mesto. Vsakokrat, ko ga vidite, se opomnite, da verjamete, da je to mogoče. Predstavljajte si, kam bi šli in kaj bi počeli s tem denarjem. Vživite se v občutek, da se vam vse to že dogaja. Če ob tem naredite tudi konkretne korake k uresničenju te ideje, vas bo vesolje podprlo v vašem prizadevanju. Zapomnite si, da ne pozna nobenih omejitev, samo naravnati se moramo na tisto, kar si želimo imeti, da nam bo to dalo.