Do obilja z manifestacijo, zelo preprosto in učinkovito

Če si denimo želite vsoto denarja, se morate odločiti, kaj boste naredili z njo, četudi jo boste le položili na banko ali občudovali znesek na izpisku. Bolj jasno in doživeto si boste to predstavljali, bolj boste s tem utrdili moč želje. Osredotočite pa se na pozitivni izid situacije, ne na sam izid.



Vizualizacijska slika, s katero delate, naj vključuje vas, rezultat in stvar, ki si jo želite. V podoživetem prizoru na primer proslavljate dobitek ali službeno napredovanje. Če boste porabili denar za določeno stvar, jo držite v roki in uživajte v njej. Tudi denar naj bo del prizora – četudi ste ga že zapravili. Lahko si ga predstavljate kot šop plačanih računov, ček ali bančni izpisek.

Ko se odločite za osnovne okvire prizora, dodelajte podrobnosti. Več jih bo, boljši bo izid.

Ne pozabite

Ne pozabite doživljati situacije z vsemi čuti – vključite zvoke, vonj v prostoru, toploto ali hlad, zadovoljstvo … Ali sedite ali stojite? Na čem? Je zraven še kdo? Kaj pravi? Kaj počne? Sestavite celotno sliko, ki naj bo čim bolj realistična. Predstavljajte si svoje veselje, navdušenje, olajšanje in osvoboditev. Prav čustva namreč poženejo manifestacijo v tok ter jo okrepijo.