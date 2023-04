Dnevne navade proti stresu

Pet minut objemajte ali crkljajte svojega otroka, ljubimca, hišnega ljubljenčka, da si uravnate krvni tlak. Deset minut na dan se med sprehajanjem osredotočite na naravo, povežite se z njo, da sprostite napetost in začutite mir. Pustite telefon doma. Vsrkajte vse, kar vidite, slišite, se dotaknete …

Zjutraj meditirajte ali izvajajte jogo, da pridete v službo mirni in energija že teče skozi vaše telo. Ne segajte po sladkih pijačah, med odmorom si privoščite zeleni čaj. Na dlan si kanite nekaj eteričnega olja sivke ali sandalovine. Nežno masirajte roke s palcem in vsak prst posebej. Med malico se sprehodite iz stavbe, sedite, zaprite oči in globoko vdihnite skozi nosnice. S tem boste umirili srčni utrip in krvni tlak. Ko končate službo, nosite s seboj zadnjih osem ur dela v vsaki telesni celici. Preden se odpravite domov, pustite dan za sabo z nekaj vajami. Upogibajte ramena naprej in nazaj. Stegnite roke proti nebu in se raztegnite od glave do nožnih prstov. Krožite z rokami. Lahko naredite tudi nekaj počepov ali poskokov.

Napetosti dneva se lahko znebite tudi tako, da si ga za pet minut zavrtite v hitrem posnetku od trenutka, ko ste se zbudili, naprej. Vsaki dejavnosti posvetite največ sekundo, tudi pri težavnih se ne ustavljajte dlje. Po večerji se umirite. Prižgite svečo, spijte čaj, naredite si kopel in se pripravite na nočni počitek.