Dnevna rutina za različne doše: zjutraj oščetkamo jezik in žvrkljamo sezamovo olje

Pite so ognjene, intenzivne, neposredne, vroče, uresničujejo cilje, imajo oster in prodoren um, vate pa suhe, lahkotne in gibljive. Kaphe so povezane z vodo in zemljo, zato so težje, počasnejše in mehkejše, a sistematične. Če želimo ostati v ravnovesju, moramo poznati svoj tip. Če bo recimo kapha želela shujšati, da bo videti kot vata, si bo s tem porušila ravnovesje in zdravje.

Če jemo zdravo hrano, najlažje prejmemo prano iz nje. FOTO: Irigri8/Getty Images

Namesto tega mora ostati čim bolj prizemljena, mirna, potrpežljiva in vztrajno dosegati cilje. Jesti mora zmerno, saj je njena prebava počasnejša − ali jo podpreti z zelišči in čaji. Vate so po drugi strani bolj odprte, močno čutijo energijske vplive, zato se morajo zaščititi pred negativnimi vplivi. Pite ves čas potrebujejo nekaj, kar bo podkurilo njihov ogenj.

Ravnovesje lahko ohranjamo: pijemo ingverjev čaj pred obroki ali jemo pekočo hrano, če smo kapha in želimo pospešiti prebavo. Več se gibljemo. Če smo vata, se upočasnimo, saj smo prehitri in si nalagamo preveč. Naoljimo si kožo za več vlage, prizemljimo se. Jemo kuhano, lahko prebavljivo hrano, ki nas bo pogrela. Pita se mora naučiti zmernosti, uživati hrano in zelišča, ki hladijo telo, saj so bolj nagnjene k vnetjem.

Ne glede na došo naj bo glavno umirjanje stresa. Zastavimo si dnevno rutino, ob istem času se zbujajmo in hodimo spat, da se bomo razbremenili. Raziskave so potrdile, da se počutimo varne, če vemo, kaj se bo zgodilo. Pomembna je spalna rutina in vsaj sedem ur spanca − zaspimo med 22. uro in 22.30, se zbudimo ob 6. uri ter začnemo dan z jutranjo prakso. Na kratko meditiramo.

Pomagamo si z afirmacijami, da bomo čez dan bolj stabilni, si zastavimo smer dneva. Nato si oščetkamo jezik, s čimer se rešimo strupov, pomagamo prebavi, damo telesu signal za prebujanje. Če jemo zdravo hrano, najlažje prejmemo prano iz nje. Jemo počasi in z občutkom. Poglejmo hrano, poduhajmo jo, preden jo damo v usta, saj s tem možganom in telesu signaliziramo, kaj sledi.

Ne pozabite, da telesni sistemi ves čas komunicirajo med sabo in z okoljem. Po ščetkanju jezika žvrkljamo sezamovo olje, kapljico ali dve si za čiščenje in nego nakapljamo tudi v nosnice in vdihnemo – postopek se imenuje nasja in lahko odpravi vnetje sinusov, glavobol, alergije, zmanjšuje stres, lajša dihanje, umirja um, stabilizira prano.

Spijmo toplo vodo z ingverjem in limono, kar spodbuja naravno odplakovanje strupov iz telesa. Jemo do svoje ravni sitosti. Čeprav kapham zajtrk ne ustreza, bodo opazile, da so ob lahkih večerjah zjutraj vseeno lačne. Če se da, v jutranjo prakso vključimo gibanje. Največji obrok naj bo kosilo, ko je prebava na vrhuncu.

Ob koncu službe izvedemo meditacijo ali dihalne vaje, da preklopimo iz ene dejavnosti v drugo. S tem aktiviramo naravni proces počitka in prebave. Zvečer uživamo lahko hrano in se umirimo z zeliščnim čajem. Pišemo dnevnik ali ponovimo afirmacije. Pred spanjem si nežno masiramo noge z oljem, kar bo spodbudilo refleksne točke ter nas zazibalo v sen.