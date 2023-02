Djotiš in naravni ritmi: znanje djotiša pomaga sprejemati boljše odločitve

Djotiš je indijska astrologija in kot znanje izvira iz pradavnih vedskih časov. Sama beseda veda je sanskrtskega izvora in pomeni znanje. Djotiš je bil namreč v starih vedskih časih priznan in obravnavan kot sistematična znanost. Vendar v Vedah ne najdemo samo znanja o astrologiji, ampak začetke vseh znanosti: matematike, fizike, arhitekture, astronomije, medicine (ajurveda) ...

Beseda djotiš pomeni svetloba. Djotiš je kot svetilka, luč, ki osvetljuje našo življenjsko pot. Pomaga nam, da spoznamo in razumemo svojo preteklost, vzroke, ki so spletli različne situacije v našem življenju, s svojimi preventivnimi tehnikami pa nam pomaga, da zmoremo spremeniti sedanjost in na ta način povečati svobodno voljo ter izbrati svojo prihodnost. In čeprav djotiš s svojo metodologijo in znanjem o naravnih ritmih lahko pozna tako preteklost, kot vidi v prihodnost, ni namenjen napovedovanju prihodnosti in predvidevanju dogodkov, temveč nam pomaga pri odločitvah in pravilno razumeti in delovati, saj sami vsak trenutek ustvarjamo lepšo prihodnost.

Je notranji kompas, ki nam pokaže pravo pot, a tudi možne ovire na njej, ki se jim – če jih seveda poznamo – lahko izognemo. Djotiš poudarja edinstvenost in neponovljivost vsakega posameznika in z njegovo pomočjo naredimo natalno karto. Ta je slika neba v trenutku človekovega rojstva, ki predstavlja določen razpored planetov na nebu v tistem trenutku, in sicer v dvanajstih hišah in dvanajstih znakih. Stanje planetov je samo zunanji odsev tistega, kar se dogaja v naši notranjosti, vendar veliko laže vidno in razumljivo. Ker pa na vseh ravneh vedno veljajo enaki zakoni, se djotiš poslužuje kozmičnega uma, da prodre v globino in spozna skrite podatke o človeku in njegovi življenjski zgodbi, o vseh vzrokih in posledicah njegovega življenja.

Spoznamo lahko svoje prednosti in slabosti. FOTO: Microgen/Getty Images

Pri tem sledi dvema glavnima postavkama: da je vsak od nas del narave in naravnih ritmov – in jim sledi. Trenutek, ko se rodimo, je trenutek, ko smo vstopili v te naravne ritme, pokaže nam možnosti in verjetnosti, kako, kdaj in na kakšen način bodo ti sodelovali pri odvijanju našega življenja. Ne moremo se boriti proti njim, lahko pa se uskladimo z njimi. In če poznamo naravne ritme in svojo točko vstopa v njih, lahko predvidimo možnosti in verjetnosti dogajanja v življenju. V ta namen se izdela natalna karta – slika neba v trenutku rojstva, ki nam pomaga stvari izračunati, videti in vedeti. Drugo je, da ni nič stoodstotno določeno. Vsak ima svobodno voljo, ki je vedno v sedanjem trenutku in nam pomaga stvari razumeti, spremeniti in izbrati drugače.