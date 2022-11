Disharmonični aspekti Plutona in Lune: čas je za predelovanje negativnih čustev

Povezava je lahko naporna celo v prijetnih aspektih. V otroštvu je velik in pomemben ženski lik, mama ali babica, deloval z energijo manipulacije, dominance, pritiska na to, kar je otrok bil. Ta ni mogel izražati sebe, ni mu bilo dovoljeno, saj je bil vedno, ko je pristno izražal čustva, deležen vsega omenjenega. Tako je v odrasli dobi v njem močan pritisk na čustva, ki mu ne dopušča izražati sebe, jih sprejemati zaradi dominantne mame, ne zaupa niti čustvom drugih ljudi. Močan pritisk na lastna čustva povzroči, da ta pridejo na plan redkeje, a takrat nenadzorovano, razdiralno. Nevarnost je, da ženska s to kombinacijo v materinski vlogi postane podobna kot mati, se razdaja za otroka, a na nezdrav, dominanten način, s katerim duši njegovo spontanost in bistvo. Moški s to kombinacijo nezavedno privlačijo ženske, ki so dominantne, manipulativne, vršijo direkten ali subtilen pritisk nad njim. Zaradi zamere materi, jeze ali sovraštva do nje lahko odrivajo ali celo mučijo ženske, ki vstopajo v njihov svet. Otrok s to kombinacijo se kmalu sreča s seksualnostjo, ob blokadah je to lahko frustrirajoče in povzroča psihične težave.

Otrok s tem aspektom je imel dominantno in manipulativno mater. FOTO: Kieferpix, Getty Images

Če ne delaš s to energijo, te lahko odpelje v resne psihične težave in skrajne čustvene odzive. Kliče k predelovanju negativnih čustev. Nujno je prepoznati v sebi jezo, sovražnost, krivdo in čustva, ki jih potlačujemo. V tej kombinaciji je tudi moč čustvenega prečiščevanja, transformacije, sposobnosti osvoboditi se dominacije in pritiska, ki ga nezavedno izvajamo nad seboj, svojimi čustvi, ranljivejšimi in preprostejšimi deli sebe ter ranljivejšimi pripadniki družine. Če ne gre drugače, je treba poiskati dobrega psihoterapevta, da nam pomaga predelati stisko iz otroštva, da sprostimo pritiske, ki jih v odraslosti izvajamo nad seboj. Ko raziskujemo svojo psiho, se lahko v nas odpre talent za pomoč drugim in problem postane točka razvoja. Torej lahko uporabimo ta težki aspekt, da smo tam za ljudi, ko oni čistijo svoja čustva. Ker smo zmogli iti v svoje podzemlje, znamo biti spremljevalec pri njihovem poglabljanju vase.

Sprejmite del sebe

Kako vemo, da smo vsaj predelali energijo aspekta? V zasebnih odnosih nimamo potrebe imeti, posedovati, dominirati, manipulirati z drugimi. Ko dopuščamo svojim otrokom, da živijo v skladu s svojimi prepričanji. Moški zna postaviti meje ženi, ne da bi bil sovražen in napadalen.

Na simbolni ravni imamo lahko kuhinjo bordo barve, podobe zmaja, feniksa, lobanje, bolj morbidne slike. Tatu Lune, jezera, potočka je lahko simbolika, s katero sprejmete ta del sebe in se mu odprete.