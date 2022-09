Disharmonični aspekti Neptuna z Marsom: vzamejo zagon, voljo do dela in borbe

Mars z Neptunom se bojuje posredno, s pretvezo, goljufijo, zvijačo, zdrahami. Po drugi strani lahko v svet človeka s tem aspektom prihajajo ljudje, najbolj mlajši moški, sin, brat, ki so odvisni, zavajajoči, nestabilni, lažejo.

Z mladimi fanti je treba biti previden, da nas ne prinesejo naokrog. Toda vedno je treba najti vzroke tudi v sebi, odkriti, kje mi koga prinašamo naokrog. Šele ko ozavestimo problem v sebi, ga bomo lažje prepoznali v drugih in se izognili negativnim vplivom.

Negativna vez Marsa in Neptuna nam vzame zagon, voljo do dela in borbe. Ljudje s to kombinacijo lahko delujejo leni, bežijo pred življenjskimi izzivi. Če to prepoznate pri sebi, je modro najti redno fizično aktivnost, ki bo pomagala poganjati kri po žilah, kajti težko se spravimo v akcijo, ko delujemo na minimumu življenjske energije. Idealni športi so plavanje, lahko joga, tai či, če je Mars v škorpijonu, kozorogu ali ovnu, lahko tudi judo, karate.

S tem se bosta kakovost življenja in produktivnost dvignili, tisti s konjunkcijo ali negativnimi aspekti pa se boste izognili zdravstvenim težavam, ne le debelosti, temveč tudi drugim. Pridobili boste več prodorne energije, s katero boste lažje vstopali v nove zgodbe, uresničili svoje sanje.

Redna fizična vadba je glavno zdravilo, da Marsa Neptun ne preplavi in mu vzame volje do življenja. Pomembno je tudi pošteno delovanje. Da človek s svojo akcijo ne počne česa, kar ni pošteno, na robu moralnega. Hkrati bodite pozorni, kajti ljudje s to kombinacijo znajo biti energijski vampirji ali so odprti zanje.

Energijski vampirji so aktivni ljudje, kot vampirja se lahko prepoznate, če s spletkami, s problemi drugih pridobivate energijo. Še večja verjetnost je, da se znajdete na drugi strani medalje, da ste odprti za to, se nekdo energijsko hrani z vami. To boste videli po tem, da boste imeli zelo malo energije; v določenih okoljih in z določenimi ljudmi boste zaznali, da imate manj moči, volje, življenjske energije. Človek, ki ne želi biti energijsko izpit, se mora spraviti v akcijo, delovanje, gibanje, se odmakniti od ljudi in krajev, kjer energija odteka. Ne jezite se na te ljudi, večina jih to počne nezavedno. Samo zaščitite se in se fizično odmaknite.

Aspekti prinašajo nevarnost odvisnosti od spolnosti, pornografije. Treba je najti zdravo mero, se potruditi, da se spolnost živi tudi v odnosih, ne le v fantazijskem svetu. Spolne igrice so lahko pozitivni način izkoristka te energije.

Umetnost in duhovnost sta tudi zdravilo te kombinacije. Treba se je truditi, boriti. Koristna je bolj fizična umetnost – igranje bobnov, kitare, kiparstvo, grafika ...