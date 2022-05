Disharmonični aspekti med Marsom in Uranom

Nemirna energija tega aspekta je pri bolj aktivnih in dinamičnih ljudeh (z več pomembnimi točkami v ognjenih znamenji in močnejšem Marsu) toliko bolj izrazita, oseba jo bolje posvoji. Lahko je celo ponosna na to, da se tako hitro odziva, ima hitre reflekse, lahko je hitra v teku.

Vendar je nujno, da najde adrenalinsko sprostitev, saj se brez adrenalinskega športa ali druge intenzivnejše ali nevarnejše dejavnosti v njej nabere preveč napetosti. Če je ta potlačena ali skoči na plan, sebe in druge šokira s hitrimi, nepričakovanimi izbruhi jeze.

Impulzivni smo in kolerični, vsekakor pa prehitri. FOTO: Marisa9/Getty Images

Včasih je dovolj, da ima adrenalinsko službo in v njej skozi stres živi svoj negativni aspekt Marsa in Urana, s tem pa omogoča, da se ta sprosti. Čeprav je nujno, da sprošča omenjeno energijo z intenzivnimi adrenalinskimi dražljaji, je nujno tudi, da je izjemno previdna, budna pri takem početju, saj omenjeni aspekt pogosto povezujemo z nezgodami.

Pri bolj mirnih tipih osebnosti opažam, da aspekt deluje kot skrita bomba, ki nepričakovano poči. Ne gre samo za nepričakovane izbruhe same osebe, umirjeni ljudje, pri katerih Mars ni vladar ascendenta ali dispozitor svetil, imajo lahko smolo na cesti, torej se kdo drug zaleti vanje, ali najdejo zoprnega sovražnika, ki jih lahko šokira, nepričakovano napade. Bolj drzni, ki vse življenje izkušajo robove svojih sposobnostih, so kljub vsemu nekoliko bolj ročni, pozneje lahko pride do nezgod.

Sploh konjunkcija je lahko izjemno intenzivna energija v človeku, in če se znajde v hišah bolezni ali telesa, kriz, psihičnih težav, imamo lahko zaradi enormne živčne energije psihoze (v 12. hiši), možganske kapi (v 6. hiši), smrtne nezgode (8. hiši), poškodbe glave (1. hiša). Spoštovati, da ima oseba v svojem sistemu ekstremen pritisk na živčevje, je nujno, hkrati pa najti načine, da se ta pritisk po nepotrebnem ne povečuje, ampak se na zdrav način sprošča.

Včasih, ob pravih partnerjih, lahko oseba najde sprostitev tudi prek spolnosti. Pri tem mora biti veliko vznemirjenja, nevarnosti, nepričakovanih dogodkov.

Kot pri vseh bolj konfliktno povezanih energijah v nas je tudi tu potrebno ozaveščanje. Tisti, ki to energijo poznajo, živijo bolj direktno, jo morajo voditi, kot bi trenirali divjo zver v sebi, da bi lahko izkoriščali to silno moč, ne bi pa jih odpeljala na nevarna področja in v dejanja, s katerimi bi škodovali ali vznemirjali sebe in druge.

To zahteva veliko potrpljenje, pozornost in vztrajnost, tega se ne da narediti s silo in samo z nadzorom. Tisti, ki se svoje napetosti ne zavedajo, pa se morajo z njo najprej soočiti, jo spoznati in jo sprejeti, nato pa najti način, da pride do izraza.