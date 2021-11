Disharmonični aspekti med Marsom in Saturnom

Celo ko gre za harmoničen aspekt Marsa in Saturna, čutimo napor, težo, bremena. Človek je nadzorovan, discipliniran, dober vojak, policist, a je življenje s tem aspektom naporno, težko, veliko je fizičnih in psihičnih izzivov. Ko gre za disharmonične aspekte – in konjunkcija tudi ni prijetna –, pa se v osebi prodorna energija bori in tepe z nadzorovano, resno in tradicionalno.

Kvadrat je naporen. Vsakič ko mora človek naprej v novo, se pojavijo strahovi in ga vlečejo nazaj v staro, preteklo. Vsakič ko bi se moral postaviti zase, zamrzne, ne more postaviti meja. Ta aspekt človeka oteži in obremeni, vse, kar počne, zahteva od njega več napora. Včasih rečejo, da gre za aspekt lenobe, a ni tako. Samo naporno je iti v novo, se premakniti, vse zahteva velik napor. Kot vse pri Saturnu se tudi Mars z leti, po 40, začne osvobajati ujetosti in razvije še večjo borbenost, prodornost. Toda pri delu, v življenju, pri podjetnosti nima miru, gre iz ravnotežja, se hudo obremeni. Jeza je skrita, zamrznjena, ljudem res dolgo vse dopušča, ko gredo čez rob, pa jih odreže in jih zanj ni več.

Z dvigovanjem uteži lahko izkoristimo energijo tega aspekta. FOTO: Flamingoimages/Getty Images

Opozicija deluje podobno, le da je več obdobij, ko je človek delaven, garaški, potem se umakne. Opozicija je naporna v odnosih, saj se hitreje in močneje brani, počuti ogroženega, tudi ko ni, ima svoje jezne izpade. V ženski karti nakazuje, da ima ta težave z moškim svetom, težje najde srečo v odnosih, v moški, da je zavrt v spolnosti in potrebuje čas, da odkrije ta del sebe.

Konjunkcija je posebna, kaže nemoč postaviti se zase, večno garaštvo, iz katerega se ne zna izviti, pa vendar z leti postopoma lažje najde ravnotežje pri delu in športu.

Na simbolni ravni bomo to energijo milejše izživeli, če bomo imeli delo, za katero je potrebna uniforma. Nujna je redna dnevna vadba, priporočam delo z utežmi, saj bomo s tem prav tako ujeli simboliko tega aspekta. V zadevah, povezanih s spolnostjo, je pomembno raziskati svoje zadržke, strahove, hkrati pa razumeti, da je del naše spolne narave precej sadistične narave. Pomembno je najti zdrav in neškodljiv način sproščanja tovrstne energije.

Če je kombinacija vezana na četrto hišo, lahko gradnja hiše prinese simbolično sprostitev naporov, muke in truda aspekta. Po mojih izkušnjah imamo le dve možnosti: ali se bojimo življenja, se umaknemo in zbežimo ali se vržemo v delo, gremo kljub strahu naprej in uporabimo jekleno moč in voljo, da zgradimo, kar moramo. Pri tem pazimo, da nismo pretrdi in neizprosni do vseh okoli nas.