Disharmonični aspekti med Marsom in Neptunom

Naučiti se uporabiti energijo te dvojice ni lahko, niti ob pozitivnem aspektu. Prodornost, iniciativnost, borbenost, športnost, delavnost Marsa se bo najlažje izživela prek intenzivnega umetniškega dela (pogost aspekt glasbenikov, plesalcev, kiparjev, ki se tudi fizično izčrpajo), a tudi prek borbe za pravice šibkejših, ukvarjanja s kemijo, za zdravnike in zdravitelje ter tiste, ki morajo delovati skrivnostno, iz ozadja.

Največje pasti negativnih Marsa in Neptuna so pasivnost, večna utrujenost, nemoč, pomanjkanje prodornosti, spodbujanje spletk, nesposobnost boriti se zase, delati kaj nelegalnega (tihotapiti tujce čez mejo), razpršeno delovanje, ujetost v odvisnost od spolnosti.

Predstavljajte si vojaka z razmršenimi lasmi in umazanimi škornji, ki s seboj raje nosi violino kot puško. Ali psa čuvaja, ki, ko vlomilec vlamlja, skrit posluša, kdaj se bo končalo. Ali mladeniča, ki se skrije in pohiti do šanka, da pride k sebi, ko ga ogovori punca. Ali taščo, ki raje, kot da bi se postavila zase, spodbudi moža, da izklopi elektriko, ko snaha preglasno nabija glasbo v zgornjem nadstropju.

Bojevnik v človeku bi najraje pobegnil, se opil, se umaknil; delavec v človeku, bi raje ležal in spal kot delal; osvajalec v človeku raje sanjari, gleda lepe slike, v domišljiji doživlja strastne zgodbe, a ne zna priti do osebe, kar si jo želi.

Povezavo teh dveh planetov je najbolje izkoristiti za umetnost. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Konjunkcija je naporna, saj Neptun zalije ali razprši vsako željo po akciji, delovanju, športu. Tu je res pomembno, da odkrijemo, kaj je naše poslanstvo. Če imamo vsaj eno stvar, ki nas vsega prevzame, bo konjunkcija delovala kot odriv.

Kvadrat Marsa in Neptuna je modro izkoristiti za umetnost. Napetost bo sproščena, ko bomo delali nekaj kreativnega, iz duše. Pri kvadratu moramo paziti, da naše delovanje ni nemoralno (preprodaja drog), da s svojim delovanjem ne zavajamo, vodimo ljudi za nos. Če vložimo energijo tega napetega aspekta v boj za šibkejše, imamo možnost, da ga dvignemo na višjo raven, samo pazimo se skrajnosti.

Opozicija je naporna, ker bomo imeli opraviti z ljudmi, ki do nas niso pošteni, ki nas varajo, zavajajo, vodijo za nos, lahko se ujamemo v negativno, tudi ko se kdo spravi na nas in nam jemlje energijo, saj smo bolj odprti za energijski vampirizem. Nujno je, da tudi sami pri sebi pogledamo, ali smo do koga zavajajoči. Fizično gibanje bo onemogočilo energijsko izčrpavanje. Najbolje bo, da se postavite za pravice tistih, ki jih nekdo izkorišča. Tako dobite nazaj svojo moč. Lahko ste mirovniki, umetniki, kemiki, borci za pravice živali, šibkejših, tantrični mojstri.