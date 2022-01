Disharmonični aspekt med Soncem in Saturnom

Ljudje s to kombinacijo imajo občutek, da to, kar so, ni dovolj, ni primerno. Pogosto je izvor nelagodja v odnosu z očetom, ki jim ne da veljave ali je sam nespoštovan, si ni znal izboriti svojega prostora v svetu.

Ker ni znal uveljavljati volje (če je Sonce še šibko) ali jo je pretrdo, s preveč kritike (z močnim Saturnom), tudi sami ne znamo uresničiti ciljev zlahka, nimamo prave moči ali jih dosegamo pretrdo. Ker smo bili vodeni s kritično avtoriteto, nezavedno privabimo v svoj svet enake ljudi ali delujemo trdno in neizprosno, ko smo sami v tej vlogi.

Najpogosteje ženska s to kombinacijo ne dobi podpore očeta, zato mora čim prej razviti svojo hrbtenico, trdnost. Po drugi strani nezavedno izbira partnerje, ki jo bodo tlačili navzdol ali je ne podpirali, tako bo ponovila otroško bolečino še v partnerstvu.

Tudi fantje so bili deležni očetove kritike ali niso imeli pravega očetovega lika, tako nimajo modela, po katerem bi se razvili v zdravo in samozavestno osebo, ki zna najti svoje mesto v družbi. Od moči in pozicije planetov je odvisno, kako bodo to naredili, grobo ali sploh ne.

Iz pomanjkanja samozavesti postanemo odgovorni in samostojni.

Frustracija, ker ne moremo lahkotno izražati svoje svetlobe, ni vedno samo slaba, lahko je znanilec razvoja. Človek je poklican k samostojnosti, odraslosti. Ne more biti otrok, ampak razvija zrelost v soočenju z življenjskimi omejitvami in lahko, če dela na sebi, razvije občutek odgovornosti za druge in dolgoročno vodstvene sposobnosti.

Nujno je uvideti, da so ljudje, ki bi nam morali prinesti stabilnost, a nas omejujejo in je ne prinašajo, tu, da nas učijo lastne trdnosti, odgovornosti, discipliniranosti in moči. Če jih ne bi bilo, je ne bi razvili. Avtoritativnost, ki se iz takega aspekta lahko rodi, je posledica pomanjkanja zdrave in dobre avtoritete zunaj sebe.

Zato si prisiljen najti svoj model avtoritativnosti, ki drugih ne ruši preveč, a jim hkrati tudi ne dopušča preveč. Ker je, sploh kvadrat Sonca in Saturna, najbolj v fiksnih znakih, pogost pri samodržcih, tiranih, moramo paziti, da ne uveljavljamo svoje volje pretrdno, ko smo v vlogi vodje. Po drugi strani, v primeru šibkosti Sonca in Saturna, pa, da nismo kot vodja premalo avtoritativni ali celo zavračamo to vlogo.

Ti aspekti nas s težkimi preizkušnjami nespoštovanosti učijo, da naša vrednost ni odvisna od mnenja drugih, ampak od naše notranje naravnanosti. S pomanjkanjem podpore očeta ali druge avtoritete lahko zaradi pritiska zgradimo trdnejšo hrbtenico, manj odvisno naravo, odgovornost, samobitnost. In iz tega se v nas rodi vodstveni potencial. Toda do tega ne pridemo brez muke, trpljenja in prožnosti.

Če nam manjka sočutja do drugih in nikoli ne začutimo lastne vrednosti, lahko v želji, da bi bili vredni, vidni, zlorabimo svoj položaj in trdo in grobo, na ramenih drugih, povzdignemo ta svoj ranjeni jaz v diktatorja brez duše. Šele ko spustimo veliko potrebo po spoštovanju, ko nam postane vseeno, ko izkustveno poznamo svojo vrednost, se lahko dvignemo in res postanemo cenjeni.