Disharmonični aspekt med Marsom in Plutonom

Ko se povežeta Mars in Pluton, dobimo bruhajoč vulkan, ki iz svojih globin uničuje s silno močjo ognja, ali pa neustrašnega bojevnika, ki gre pogumno v smrt, v boj z mnogo močnejšim sovražnikom. Ob pozitivnih aspektih bomo imeli zgodbo športnega uspeha, moči, poguma, nadnaravne moči, čarodejev, okultistov, šamanov, specialnih enot, reševalcev, izjemnih bojevnikov ... Ob negativnih aspektih in konjunkciji pa je te energije težje nadzorovati.

Če si poskušamo narisati sliko, imamo zmaja iz Igre prestolov, ki je lahko velika močna obramba ali se obrne v svoje nasprotje in postane samouničevalna sila. Ali Tristana iz Jesenske pripovedi in njegovo borbo z medvedom. Lahko si predstavljamo magnetično privlačnega vodjo kulta, ki v norosti pripravi druge, da ubijajo. Precej pestra paleta slik je o tej divji, neukrotljivi energiji v človeku, ki se lahko spremeni v pošast in v trenutku uniči vse, kar je gradil desetletja.

Težko nadzorovana sila tiči v človeku, recimo ji zmaj, ki samo čaka. Če je človek po naravi bolj zadržan (več zemlje in vode), nezavedno tlači to svojo pošast navzdol, da ne skoči na površje. Vendar zaradi tega potiska navzdol tudi svoj pogum, potenco, prodornost, življenjsko energijo. Bolj odprt in energičen človek (več ognja in zraka) pa deluje že od malega kot velik bojevnik, nemiren in drzen, predrzen, s svojo energijo vznemirja svet okrog sebe ter nezavedno prihaja v konflikte z drugimi.

V odraslosti lahko postane precej neznosen, samouničevalen, stopi na kriva pota in pritiska s svojo agresijo na ljudi okrog sebe. Pri obeh tipih je nujno, da se s to energijo soočijo, kajti pasivnejši bodo dobili udarce od zunaj ali jim bo nagajalo telo, aktivnejši pa bodo izpostavljeni nevarnostim in si lahko uničijo življenje. Zavrtemu načelu se priporoča psihoterapija ali kundalini prakse, nekaj, s čimer se sprostita zadržana agresija in seksualna energija. Bolj aktivnim pa obratno, tehnike obvladovanja jeze, veliko športa, celo ekstremni šport, boks, lov, surove stvari, s katerimi se vsaj malo sprosti agresija v človeku na družbeno dovoljeni način.

Konjunkcija pogosto vsaj v otroštvu deluje kot potlačitev in pomanjkanje poguma in moči za bitko. Kvadrat je naporen, saj ima človek v sebi več agresije, ki ga lahko ovira, če se je ne nauči uporabljati konstruktivno. Opozicija prinaša nenehne boje in trenja.

Če rečemo, da je človek lahko uspešen, če ima veliko energije v sebi, imajo ljudje s konjunkcijo ali disharmoničnim aspektom veliko možnosti za uspeh. Poriva jim ne bo zmanjkalo, če se le naučijo obvladati zmaja v sebi, da ne bi požigal, uničeval, ker prej ali slej požge tudi sebe.