Z dišečimi paličicami, kadili ali dišavami privabite pravega partnerja v svoje življenje

Poleg tega vam lahko dišeče paličice in kadila pomagajo pri drugih težavah v odnosih. Če ste negotovi glede svojega razmerja, si lahko pomagate s paličico z vonjem po mimozi. Prižgete jo, medtem ko s partnerjem razčiščujete podrobnosti. Lahko uporabite tudi dišavo s tem vonjem in jo popršite po prostoru. Spodbudila bo partnerjevo odkritost in okrepila intuicijo ter ljubezen.

Če želite osvojiti srce simpatije ali ste na začetku odnosa, uporabite vonj absinta, češnje, mačehe, jagode, opija, pačulija in sandalovine. Povabite simpatijo na druženje, preden pride, pa odišavite sobo z eno od naštetih vonjav, ki bodo prebudile čutnost in dobro energijo. Ne pozabite na to, da morate dišečo paličico prižgati pred prihodom simpatije, ne v njeni navzočnosti.

Če se želite pomiriti po sporu ali razhodu in se spraviti v boljšo voljo, posezite po paličicah z angelsko esenco oziroma vonju po kamilici. Z njima lahko tudi očistite prostor po prepiru.

Vonj rožmarina je odličen zaveznik, če želite pregnati utrujenost, depresijo ali se opolnomočiti. Če pa je vzrok za to ljubezenske narave, so odlični bergamotka, mandelj in vonj po morski travi.

Če želite partnerju sporočiti pomembno novico, denimo o nosečnosti, ga pripraviti na spremembo, uporabite vonj cimeta. Za zapeljevanje in erotiko pa je prava kadilna bosvelija, ki velja za afrodiziak. Če zaznate slabe energije, ki se pojavljajo v odnosu, se lahko vedno zanesete na vonj vrtnice.