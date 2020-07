Ob stresu vsakdanjega življenja si lahko močno pomagamo s pravilnim dihanjem. Večina nas namreč diha plitko in hitro. Dihanje ni le vdihavanje zraka, ampak tudi izmenjava energije.



Dihalna terapija z določenimi vajami in tehnikami nam pomaga najti pravilen ritem dihanja, med terapijo se naučimo opazovati svoj dih in ohranjati zdravje. Vdih se poglobi, izboljša se delovanje pljuč, poveča se telesna učinkovitost. Terapija umirja srčni ritem in dušo, spodbudi telesno samozdravljenje in sprosti mišice, blaži stres in odpravlja strahove. Pomaga pri astmi, kroničnih težavah z dihanjem, stresu, izčrpanosti, motnjah spanja, migreni, kronični bolečini, nemiru, motnjah krvnega obtoka in srca … Njena prednost je, da se z njo razmeroma preprosto naučimo pravilno dihati, hitro pa si lahko pomagamo tudi v stresnih situacijah. Za bolnike z depresijo ali strahovi ni najbolj primerna, zato naj izvajajo dihalne tehnike le pod nadzorom psihologa.