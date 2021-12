Diamantni otroci bodo spremenili svet

Na Zemlji so se prvi utelesili indigo otroci, nato škrlatni, zdaj se rojevajo diamantni, pravijo duhovni učitelji. To so duše iz pete dimenzije in iz sedme, ki se rojevajo od leta 2015 naprej. Prva in druga skupina otrok iz pete dimenzije je bila pomembna za prevzem vodstvenih mest v svetu tretje dimenzije, a so le pomočniki, ki bodo nastopili, da bo prehod potekal bolj usklajeno.

Ker so iz pete dimenzije, se nam zdi, da niso s tega sveta – ničesar ne bi delali, kar mi počnemo, zanje nima nič nobenega smisla, bojkotirajo šolo, zato se zdi, kot da so brezdelni, a bodo delovali, ko bo treba, saj za zdaj le čakajo na svoj trenutek. Tudi škrlatni otroci so iz pete dimenzije, a so malce bolj občutljivi, senzibilni, zato je med njimi veliko samomorov, saj ne zdržijo pritiskov Zemlje in jim je vse pretežko. Ključni so tisti v tretji skupini, diamantni otroci, ki bodo na koncu vodili svet v pravo smer.

V peti dimenziji duše delujejo v dobro skupnosti. FOTO: Orla/Getty Images

Pretekle generacije imajo ob tem možnost priti v peto dimenzijo. Otroci, ki prihajajo iz nje, nas namreč učijo z vzorom, medtem ko jih mi silimo, naj gradijo opeko po opeko. Ne razumemo, da oni tega nočejo, da tak način zavračajo, zato nam kljubujejo, ker so iz višjih dimenzij, in smo mi tisti, ki moramo najti otroka v sebi. Dolgočasijo se, ker njihov čas še ni prišel.

V peti dimenziji je vse drugače. Otroci se učijo samo z dejanji, ocene ne obstajajo, denar prav tako ne, duše pa počnejo, kar jih srčno veseli in prinaša dobrobit skupnosti. Vse, kar imaš, gradiš s svojimi mislimi, medtem ko v tretji dimenziji ustvarjaš po zakonu privlačnosti in imaš lahko sicer vse, kar si želiš, vendar tako da pripelješ ljudi, ki to podpirajo, v določeno situacijo, v peti pa gradiš svoj svet neposredno – ne potrebuješ npr. denarja, da dobiš, kar si želiš.

V sedmi dimenziji so zelo napredne duše s čisto vilinsko zavestjo, ki bodo dokončno pripeljale stvari na Zemlji v pravo smer in preostanku človeštva pomagale napredovati, razumeti peto dimenzijo, pravijo guruji.

Škrlatni otroci bodo postopoma prevzemali vajeti in vodenje sveta ne bo več tako konservativno. Ko bodo Zemljo prevzeli diamantni otroci, bo res prevladala pravica, saj jih materialno ne zanima. Popolnoma tuja jim je misel, da nekomu škodiš, da bi imel ti več, saj jim je jasno, da imaš lahko vse, če izhajaš iz srca. Ne da bi bil bogat, ampak vse deliš tudi z drugimi, saj je obilja za vse dovolj. Če je želja povezana s tvojim razvojem, je to namreč popolnoma drugače, kot če hočeš nekaj samo imeti. Tako ti ni težko dajati, saj se zavedaš, da ni nič od nas, ampak od Zemlje, poudarjajo.