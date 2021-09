Devica z zemeljskim ascendentom

Vedno se lahko zanesemo nanje. FOTO: Thanumporn Thongkongkaew/Getty Images

Devica z ascendentom v biku je rahlo zadržana kombinacija, ki ji drža onemogoča, da bi jo kdo izkoristil. Taki ljudje imajo okus in se dobro znajdejo. Obiski, ki niso točni, k njim ne bodo več povabljeni. Pripravljeni so pomagati, so bolj produktivni in senzibilni, a vseeno se znajo tudi odločno postaviti zase. Cvetijo v bančnem poslu, računovodstvu in pri delu s številkami. V njih lahko prevlada tudi devičniška plat in kakšno zamero mrcvarijo do smrti. Biki so namreč vztrajni in se ne razvedrijo, pozabijo in gredo naprej. Pogosto so veliki esteti. Preprosto imajo smisel za kombinacije in kupčije. Vedno znova se ženejo za povečanjem materialnega premoženja. To velja za obleko, pozneje tudi pohištvo, umetnine, nakit, česar nikoli nimajo dovolj. Njihovo okolje mora biti vedno urejeno in polno lepih, dragocenih predmetov.Dvojni devici ni nikoli dolgčas. Lahko gleda v steno, pa bo našla nekaj zanimivega – njen um je ves čas zaposlen. Pogosto jo odlikuje mladosten videz. Vse, kar velja za device, je izraženo dvojno. Poskusite usmeriti svojo ustrežljivost, analitičnost in produktivnost v praktične naloge, ki potrebujejo rešitev. Doma ste verjetno obsedeni s čistočo in redom. Verjetno imate svoja pravila, ki mejijo na obsedenost, tako predano jim sledite. Pazite, da se ne spremenijo vanjo! Pravi poklici za vas so v zdravstvu, računovodstvu in računalništvu. Verjetno se zanimate tudi za modo in je za vas pomembno, kako ste oblečeni, saj si želite biti popolni v vsakem trenutku. Zavedajte se, da je v vas devičniška negotovost vase povečana. Naučite se postaviti zase in ne dopustite, da pometajo z vami! Drugim je najbolj všeč vaša zanesljivost, ki je premorete zvrhan koš. Če ste devica z ascendentom v kozorogu, vedno storite, kar se pričakuje od vas. S svojo umirjenostjo, hladnokrvnostjo in poslovno usmerjenostjo izvrstno opravite z avtoriteto. Zanesljivi ste, znate ponuditi roko v pomoč, zvesti ste in spoštovani. Z marljivostjo in vztrajnostjo se lahko prebijete na vodstvene položaje. Uživate v občutku dobro opravljenega dela. Pazite, da ne postanete deloholik ali pretirano resni. Težko se uprete pretiranim obremenitvam – s svojim čutom za odgovornost. Naučiti se morate potegniti črto in se ne obtoževati po nepotrebnem. Poskusite vnesti v življenje več radosti in kreativnosti. Cenijo vas zaradi vaše praktičnosti in odgovornosti ter ker drugim radi delate usluge, tudi vaši nasveti so dragoceni. Če kdo podvomi o vaši inteligenci, se znate vznemiriti. Ko morate povedati svoje mnenje, lahko začnete dvomiti o sebi. Ne počnite tega.