Devica z ognjenim ascendentom

Če ste devica z ascendentom v ovnu, je energičnost vaša glavna značilnost. Pogosto pridete prej, da ničesar ne zamudite in ker ne zdržite čakanja. »Stori to zdaj in premisli o tem pozneje,« je vaša mantra. Pogosto prevzamete več dela kot drugi, ne da bi vas prosili za to. Odlikuje vas namreč visoka produktivnost. Izognite se površnosti in naglici. Prav tako pazite, da se ne lotevate ene dejavnosti za drugo ter pri nobeni ne obstanete, ker se bojite dolgočasja. Ne morete biti pri miru! Dobro je biti aktiven, a ne morete ves čas letati sem ter tja kot kura brez glave. Umirite se in premislite, potem nadaljujte. Za vas niso mirne službe – veliko raje bi bili raznašalec hitre pošte kot uradnik. Odlikuje vas zdrav optimizem, ki vas izvleče iz težav, prav tako kot vaše zaupanje v življenje. Otročji, očarljivi, velikodušni, odkriti in privlačni ste, zato so ljudje radi v vaši družbi.



Devica z ascendentom v levu si želi pozornost. Od vseh devic je ta kombinacija najbolj ponosna in samozavestna, osredotočena in odločena v doseganju svojih ciljev. Edino, na kar mora biti pozorna, je večja prilagodljivost. Težko tudi sprejema razočaranja in gre naprej po porazu, verjetno je na trenutke preveč vzvišena. Kljub temu pa je to lahko zelo dragocena kombinacija, s katero lahko veliko dosežete. Levovi zagnanosti in odločnosti devičniška natančnost in čut za malenkosti, podkrepljena z delavnostjo, še kako koristita. Vse naloge opravite hitro in učinkovito, a za to pričakujete aplavz drugih, da lahko uživate v radosti opravljenega dela. Pomembno je, da vaš ego ne preplavi vaših pozitivnih lastnosti. Izogibajte se tudi samo enemu (svojemu) pogledu na reči, trmastemu vztrajanju ter kopičenju materialnih dobrin. Ni vse v odru, na katerem stojite. Naučite se uživati tudi v drugih plateh življenja.



Devica z ascendentom v strelcu pa je zmagovalec ostrega in bistrega uma, ki vidi večjo sliko, hkrati pa nikoli ne spregleda malenkosti. To je izvrstna kombinacija za zabavo in dobiček. Vedno je nasmejana, ima pozitiven pogled na svet in hitro odpušča. Ljudje s to kombinacijo so iskreni, zvesti in cenijo zasluge drugih, zato jih ti spoštujejo. Na vodilnem mestu znajo biti prava avtoriteta, ki sodelavce pozna, jim pomaga ter spregleda njihove nenamerne napake. Njihova šibkost znata biti nepotrpežljivost in optimizem, tudi kadar okoliščine niso rožnate, čeprav se to redko zgodi, saj je ta kombinacija zmagovalna. Z zmerno objektivnostjo boste kos vsakemu izzivu. Pazite samo, da ne postanete arogantni. Uravnotežite svoj humor z odgovornostjo in praktičnostjo device, pa bo šlo.

