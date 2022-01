Deset pomembnih datumov za leto 2022: zapišite jih, saj lahko močno vplivajo na vašo prihodnost

Če vprašamo zvezde (in astrologe), bo to deset najpomembnejših datumov v letu 2022, zato poglejmo, kaj nam prinaša vsak od teh desetih dni v prihajajočem letu.

17. februar

Vpliv padajoče lune v devici prinaša primeren dan za vstop v ljubezensko razmerje. Če ga začnete na ta dan, je velika verjetnost, da bo razmerje okronano s poroko.

12. marec

Konjunkcija Jupitra in Neptuna prinaša povečanje ustvarjalne energije in širjenje obzorij, zato je to pravi čas za začetek samostojnega projekta.

28. maj

Luna vzhaja v biku, kar je odličen čas za reševanje finančnih zadev. Ne glede na to, ali želite vzeti posojilo ali vložiti več denarja v naložbo, je to pravi dan za to.

13. junij

Luna vzhaja v strelcu, kar vzpostavlja dokončno uresničitev vaših poslovnih načrtov. Če je nekaj, kar ste delali mesece in vložili ogromno dela, je to dan, ko se vam bo to izplačalo.

25. julij

Luna je v levu in to vpliva na rešitev vašega stanovanjskega vprašanja. Če ste do zdaj omahovali, ali kupiti novo stanovanje ali hišo oziroma ali se preseliti iz enega kraja v drugega, je to pravi čas.

24. september

To je dan, ko morate narediti konec vsem zgodbam iz preteklosti, ki so vas izčrpale. Če tega ne boste storili 24. septembra, vas bo senca preteklosti mučila še dolgo.

26. oktober

Mesec škorpijona vas opominja, da morate razmisliti o vsem, kar ste v zadnjem času počeli, pa naj bo to področje dela ali ljubezni. Še enkrat premislite, ali je to tisto, kar vas izpolnjuje in v čemer uživate.

11. november

Luna je v dvojčkih, to je idealen dan za reševanje vašega ljubezenskega življenja. Ta dan bo marsikaj prišlo na dan, nekatere stvari pa bodo vodile v propad vaše zveze.

17. december

Na ta dan zvezde napovedujejo neverjeten uspeh vsem, ki delajo na področju gospodarstva in gradbeništva.

25. december

Dan, ko boste doživeli nekaj, kar vam bo prineslo veselje, ki ga niste občutili vse leto. Najverjetneje bo povezano z vašo družino.

Poleg teh vidikov nas v letu 2022 čakajo še lunin mrk 16. maja, sončni mrk 25. novembra in drugi lunin mrk 8. novembra, pišejo na zena.blic.rs.