Denar naj vam bo samo številka

Pomemben korak procesa manifestacije je, da se zavedate, da denar, ki ga želite, že obstaja – samo čaka, da ga opazite. Obilje je povsod okoli nas in za vse ga je dovolj, samo naravnati se moramo nanj. Na dosegu roke je, samo prepoznati ga moramo, tako da spremenimo vibracijo svojih misli in čustev.Gre za podoben proces, kot bi prehajali med dimenzijami – priklopite se na drug spekter zaznavanja. Če se priklapljate na to, da denarja ne morete dobiti, vas bodo blokirala lastna prepričanja. Igriv odnos do privabljanja denarja lahko pomaga sprostiti to držo.Denar vam ne sme vladati, ne smete imeti občutka, da ste odvisni od njega, saj bo popolnoma blokiralo manifestacijo. Popolnoma se morate posloviti od ideje, da je denar vir moči. Ne more vam zagotoviti obilja ali sreče. V resnici vam ne more dati ničesar. Denar samo je, moč pa imate vi. Če ohranjate prepričanje, da vam bo prinesel dodatno moč, ste v resnici v vibraciji, ki kaže, da ste prešibki, da bi ga pritegnili, hkrati pa mu dajete možnost, da se ne odzove na vašo zahtevo, ker vas lahko nadvlada s svojo močjo.Namesto tega se zavedajte, da ste stoodstotno dominantni v odnosu do denarja in da vam je ta popolnoma podrejen. Lahko mu ukazujete in ga upravljate. Če želite, da se prikaže, vas mora ubogati. Pri manifestiranju ukažete, da se nekaj pojavi v vaši resničnosti. Vi ste kreator!Zapomnite si, da je denar samo številka. Košček kovine ali papirja. Kako naj bo potem močnejše kot zavestno človeško bitje?! Prav tako ne boste nič močnejši, ko ga boste imeli, če ga boste kljub vsemu nekako manifestirali s prepričanjem, da vam vlada. Čeprav ga boste imeli, boste ostali šibki in odvisni od njega, se ga bali izgubiti. Postal bo vir, iz katerega črpate svojo varnost, zaradi tega pa boste ranljivi. Bolj boste premožni, bolj paranoični boste, da boste ostali brez denarja. Postal bo vaš gospodar, vi pa boste vedno njegov suženj!V resnici vam niti ni treba manifestirati denarja, če ga že, pa naj bo to igra. Naj bo denar vaša igrača. Navdušuje naj vas izkušnja manifestiranja, pri tem pa odmislite, za kaj bi ga radi porabili, ko ga dobite. Če sledite vibraciji igrivosti, mora biti denar za vas samo številka.Če želite nekaj, kar vam bo omogočil denar, ga preskočite, izključite ga iz manifestacijskega procesa in manifestirajte neposredno tisto stvar. Začnite z manjšimi zneski, a hkrati ne gojite prepričanja, da je večje težje manifestirati. Denar prihaja skozi filtre vaših prepričanj, a ni treba, da jih skrajno spremenite. Samo odprete portal v svojih prepričanjih, ki dovoljuje, da različni zneski pridejo do vas.