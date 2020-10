Delujte iz ženske energije

Ženska je nosilka življenja, tista, ki poskrbi, da vse teče in se vse zgodi v najvišje dobro. Ima neverjetno sposobnost čutenja, zato je pomembno, da posluša intuicijo in deluje s prijaznostjo. Dandanes ženske pogosto delujejo kot generali do svojih moških in otrok, namesto da bi jim dale občutek, da so pomembni, in jih spoštovale, pravijo psihologi.



Ko izhajamo iz svoje ženske energije, pa vemo, da ni treba, da imamo vedno vse pod nadzorom in da imamo rešitev za vse. Prav tako se zavedamo, da ni treba, da vse storimo same – nič ni narobe, če prosimo za pomoč, če česa ne zmoremo. Problem lahko zaznamo in pustimo, da se stvari razpletejo same od sebe. To je prepuščanje in temelj modrosti je, da ocenimo, kdaj moramo v akcijo in reševanje, delovati z aktivno moško energijo, kdaj pa je prav, da spustimo in počakamo, da se zadeva razvija. Ženska je namreč tista, ki ohranja zaupanje, zaznava sporočilo situacije, čuti in pusti, da pridejo rešitve, in to na različne načine. Tako kot režiser v gledališču, ki za zaveso pazi in svetuje, ne dela pa ničesar namesto drugih, da jim ne jemlje izkušenj in moči. Poleg tega se, če samo zaupaš vesolju, situacija pogosto razvije bolje, kot si mislimo na začetku.