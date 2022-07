Darovi in težave iz prejšnjih življenj

Prednosti in pomanjkljivosti iz vaše preteklosti prihajajo na dan kot teme, povezane s hišo, v kateri je vladar vašega južnega luninega vozla. Tu se pokažejo darovi, a tudi slabe navade.

Če je npr. Merkur v 3. hiši vladar južnega vozla v devici, lahko to nakazuje težnjo h kritiziranju ali pretiranemu klepetanju o nepomembnih stvareh, posebno skrb vzbujajočih – o zdravstvenih tegobah, prehranskih nasvetih in podobnem –, ne da bi govorec opazil, kako siti in naveličani so ga poslušalci. Lahko se kaže kot smisel za pisanje o temah, ki zahtevajo veliko pozornost do podrobnosti in uporabo daru za analiziranje. Če je ta Merkur v strelcu, ki mu vlada velikodušni Jupiter, je človek lahko plodovit pisatelj, morda zna z besedo omiliti težave – ali jih napihniti. Značilnosti južnega vozla na področju 3. hiše se da torej uporabiti pozitivno, negativno ali na oba načina. Če je Merkur, ki vlada južnemu vozlu v devici, v 9. hiši, se to lahko kaže kot dar za poučevanje, na univerzitetni ravni ali na področju komunikacije, na katerem je potrebna natančnost, recimo skrbništvo internetne strani; ali kot kritična drža do verskih in duhovnih prepričanj – dogmatično zavračanje v vero v boga ali višjo silo brez nespornih dokazov.

Različne kombinacije

Če je npr. Pluton v 3. hiši, ki vlada južnemu vozlu v škorpijonu, se to lahko kaže kot osoren ali provokativen ton govora, ko človek začuti, da je njegova moč ogrožena. Lahko pa je nadarjen za delo na področju množičnih komunikacij ali s transportnimi sistemi, denimo kot tehnik, ki polaga talne telefonske kable, inženir za gradnjo cest ali poštar.

Luna v 2. hiši, ki vlada južnemu vozlu v raku, lahko prinese smisel za posel ali neodgovorno ravnanje z denarjem, pretirano zanašanje na druge – morda na kako žensko –, ki človeka podpira, dokler gre, ker sam ne zasluži dovolj.

Kombinacije se lahko izrazijo na veliko načinov, zato je najbolje, da jih raziščete sami. Presenečeni boste, koliko boste izvedeli tudi o ljudeh, ki jih poznate. Bližji so vam, bolje boste razumeli drobne muhe, skrivnosti ali občudovanja vredne lastnosti, ki si jih doslej niste znali prav pojasniti.

Položaj vladarja južnega vozla pa kaže tudi na izgube, odvisne od narave tega planeta in znamenja. Lahko so bolj ali manj težavne, nihče pa se jim ne izogne. Človek lahko doživlja odnose z ljudmi, ki jih kaže ta hiša, kot nepopolne oziroma je zanje prikrajšan. Če je vladar Južnega vozla v 5. hiši, morda nakazuje izgubo otroka ali nezmožnost imeti otroke; v 3. hiši naporne odnose z brati in sestrami; v 6. izgubo hišnih ljubljenčkov ... Takšne ovire, izgube, žrtve se lahko pojavljajo vse življenje. Govorimo o nezadovoljstvu, žalosti, ovirah ali nemoči.