Danes polna Luna: preverite, kaj vas čaka

Polna Luna, ki bo nastopila danes ob 17.55, je v pogumnem, lojalnem in vodilnem znamenju Leva na 27. stopinji. Luna in Sonce sta si nasproti (v opoziciji). Pride do zaključevanja stvari, ki so že nekaj časa pripravljene, velika je potreba po ustvarjalnosti, razkazovanju sebe, dominaciji ...

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Toda ta Lunin plamen je v natančnem kvadratu z vozlišči iz znamenj Bika in Škorpijona, hkrati pa v kvinkusu s Plutonom, kar zahteva veliko prilagoditev, čustveno, zdravstveno in finančno. Zelo hitro lahko naleti na težavo, povezano s karmičnimi deli, ki nas opominjajo, da moramo tudi to dokončati. Gre za vidik stresa in bolezni, zato je najpomembnejše, da ne zaidemo v premočna čustvena nesoglasja. Ta polna Luna bo aktivirala tudi Lunin mrk od 19. novembra 2021. Vsa fiksna znamenja Leva, Vodnarja, Bika in Škorpijona, ki imajo kar koli na 27. stopinji, so pozvana, da svoje situacije rešijo v naslednjih 14 dneh.

Sonce je na drugi strani, povezuje in daje svetlobo vsem nam. Lažje si očistimo pljuča in gremo naprej, čeprav je v T-kvadratu z vozlišči, pa tudi z novembrskim Luninim mrkom, kar lahko pripelje do neprijetnih situacij. Za pozitivno uporabo tega kvadrata bo morda treba več truda kot običajno. Je pa tudi priložnost, da opustimo marsikaj in ustvarimo nov svet. Toda v času te Lune sta zelo pomembna Venera in Mars v znamenju Kozoroga, ki sta še vedno objeta in povezana v enaki meri. Gre za velika ljubezen, za odnos, ki po navadi traja dolgo. Venera v znamenju Kozoroga je najzvestejša, medtem ko je Mars tukaj v svoji višini in ve, kaj ponuja partnerju. Podpira ju Neptun, ki jima daje možnost videnja čarobnosti in lepote. Tu sta tudi Uran, ki podpira vsako novost, svobodo in povezanost, in Jupiter, ki se vedno znajde, ko je treba prinesti srečo, zaščito in trajnost v odnosu.

Kaj nam daje ta polna Luna v znamenju Leva? Da se obrnemo k sebi, da zasijemo iz največjih globin duše, da širimo svetlobo, toplino, ustvarjalnost, da jo zavestno izberemo na radosten način. Nasproti je Vodnar, ki razume jezik različnosti, ki povezuje in združuje vse po vrsti, ki skrbi, da je vsem udobno.

Naredimo nekaj individualnega, posebnega, drugačnega, iz veliko ljubezni, kar bo navdih za vse nas, kjer se bomo lahko vsi povezovali in bo vsak občutil lepoto in veselje. Toda Lev je predvsem otrok in zna ljubiti in dati najčistejše, najtoplejše in najsrečnejše. Če bi bili za trenutek otrok v duši, ali ne bi bilo lepo ...