Danes je čudovito vzdušje zaradi Lune

In takšna polna Luna je za nami, danes je ponedeljek, Lunin dan, kakršnokoli odločitev bomo sprejeli v tem trenutku, bo najbolj pravilna.Za vse povezave in odnose, ki so se nekje začeli ali nikakor niso ponujali možnosti za preživetje, je zdaj čas, da se končno končajo v miru in prijateljstvu. Venera počasi zapušča Sonce, ugotovila je, da se ne more zlahka igrati z avtoritetami ali nekom, ki je precej močan, zato je ne glede na to, kako je mislila, da lahko, vseeno morala odnehati. Taka naključna strastna zveza je le malo prizadela njeno nečimrnost, sicer pa se tu v Ovnu zelo hitro ohladi in hitro premakne naprej. Obstaja tudi nekaj prijateljev, ki ji pomagajo. Uran je v njenem znamenju, da se počasi obrne v drugo smer in čim prej izstopi iz te agonije, kar ona tudi stori.Toda Sonce se bodisi zaradi ponosa bodisi zaradi tiste zveze, ki je prizadela njegovo nečimrnost in njegovo osebnost in v katero ga je morda zavestno vleklo, ali celo iz nekega razloga, če je v to zvezo finančno investiral, zdaj počuti zelo prizadeto. Zdaj je tu kot poškodovana žival, ki bi storila vse, da bi lahko vrnila to poškodbo in bolečino, predvsem pa oprala umazano lice. In tako divje poskuša dohiteti Venero, a je vse to že pozabila in prepotovala svojo pot.Mnogi ljudje vstopijo v naše življenje samo zato, da bi se naučili kakšno lekcijo in se zavedeli nečesa v sebi. Ni nujno, da vsi odnosi trajajo večno, ampak zato moramo razumeti vse to, zakaj se je ta oseba pojavila in iz katerega razloga. In vse to sprejmite kot lekcijo, občutek za prihodnost. In ko gre za prekinitev kakršne koli zveze, jo je treba čim prej sprejeti kot nekaj prehodnega in povsem normalnega. Najpomembneje pa je, da se tej osebi ne le zahvalite, ampak je tudi ne obtožujete in ne čutite sovraštva ali maščevanja.Luna je z veseljem začela zoro z Marsom od igrivih dvojčkov, zato ni sama in ji ni dolgčas. Vsa vesela je, da jo podpirajo mlajši, ki ji dajejo moč, da gre naprej in počasi popravlja vse, kar ji je včeraj prineslo neprijetno situacijo. Luna, ki gre na ta način naprej, naredi še trigon s Saturnom iz znamenja Vodnarja in je v tehtnici na svoji največji višini. Vseeno si želi, da odnosi postanejo resnični in trajni.Pravzaprav je danes čudovito vzdušje, ker je Luna v velikem zračnem trigonu, kar je dan za enostavno izpolnitev vseh naših načrtov in želja. To je enostaven in lahkoten trigon, kjer gre vse le z malo volje in želje.Dajmo mu priložnost.